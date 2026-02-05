La antipática decisión de Taylor Swift que hizo estallar de bronca a sus fans

Esta semana arrancó con Taylor Swift anunciando que lanzará el videoclip de Opalite, una de las canciones más aclamadas de su doceavo disco de estudio, The Life of a Showgirl. Sin embargo, una polémica decisión en cuando a la forma de presentarlo al mundo enfureció a sus fans en las redes sociales.

De acuerdo con la página oficial de Swift, el video sólo estará disponible en Spotify Premium y Apple Music dejando afuera a YouTube, la única plataforma a la que los usuarios pueden acceder sin pagar una suscripción. Esto, como era de esperar, no cayó nada bien a la audiencia de Taylor, teniendo en cuenta que no todos pueden acceder con facilidad a esas aplicaciones de reproducción de música.

Automáticamente después del anuncio, las redes sociales se inundaron de quejas de decenas de usuarios, mientras que otros la defendieron explicando que la decisión tiene un objetivo estratégico claro, que nada tiene que ver con dejar a muchos fans afuera del estreno de videoclip del segundo single de su último disco.

Según varios seguidores de Taylor, el motivo por el que eliminó a YouTube del lanzamiento es simple: las visualizaciones en esa plataforma ya no son tomados en consideración para el recuento de popularidad en las listas de Billboard en los Estados Unidos.

Los cambios en Billboard

En un principio, la intención de Billboard no era eliminar a YouTube del recuento de reproducciones, sino solamente restarle importancia a los streams en plataformas no pagas, con publicidad de por medio. En un comunicado, habían informado que, a partir de enero, «las reproducciones pagas o por suscripción tendrán una ponderación más favorable en comparación con las reproducciones gratuitas y con publicidad».

Según explicaron, este cambio se hizo «con el fin de reflejar mejor los cambios en el comportamiento de los consumidores y el aumento de los ingresos derivados del streaming en la industria».

Sin embargo, esto no le gustó nada a los ejecutivos de YouTube, quienes informaron que dejarían de enviar datos a Billboard por tomar esta decisión, por lo que las reproducciones que surgen de su plataforma ya no sirven para llegar al número uno en las listas.

«Creemos que cada fanático importa y que cada reproducción debe contar por igual, por lo tanto, después del 16 de enero, los datos de YouTube ya no se entregarán ni se tendrán en cuenta en las listas de Billboard de EE. UU», declararon desde YouTube Music.

Y continuaron: «Billboard utiliza una fórmula obsoleta que prioriza las reproducciones con suscripción sobre las que se financian con publicidad. Esto no refleja cómo interactúan los fans con la música hoy en día e ignora la enorme participación de los fans sin suscripción».

Tras esta batalla, Taylor Swift tomó la decisión de seguir intentando mantenerse siempre en el número uno, cueste lo que cueste. Incluso si el precio a pagar es el enojo de sus fans.

Como cada vez que ejecuta este tipo de estrategia comercial, para muchos, este movimiento por parte de Taylor es brillante, y muestra por qué es la número 1 en los negocios en la industria de la música actual. Pero para otros, esto es sólo una nueva muestra de que siempre necesita destacar para alimentar su ego.