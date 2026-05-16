La angustia de Sofía Solá, la hija de Maru Botana, luego de haber sido atropellada en Barcelona: «Necesito a mi madre»

Luego de decidir establecerse en Barcelona para comenzar una nueva etapa, Sofía Solá vivió un momento angustiante en las calles de la ciudad catalana. La hija de Maru Botana, quien anunció a mediados de abril su partida de Buenos Aires para probar suerte en Europa con su carrera de modelo tras aceptar una propuesta de su agencia, relató lo sucedido a través de sus redes sociales.

Además de avanzar en el modelaje, Sofía se encarga de producir contenido para las redes sociales de la pastelería que su madre inauguró recientemente en España. Acostumbrada a vivir en una casa con sus seis hermanos y padres, la joven de 21 años comparte en sus cuentas personales cómo lleva su día a día en un piso compartido con otras jóvenes, lejos de la familia y los amigos.

En esta oportunidad, se sinceró sobre la tristeza que sintió tras ser atropellada por una moto mientras circulaba en una bicicleta alquilada. “Hola, chicos. Últimamente he estado pensando mucho en ustedes y en los pocos TikToks que hago”, comenzó Sofía en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 160 mil seguidores.

Relató el episodio: “Hoy no entienden lo que me pasó. Empecé a usar las bicicletas de aquí, de Barcelona, que alquilas cuando estás en una ciudad nueva. Y me atropelló una moto”. Sobre sus emociones tras el accidente, agregó: “Creo que fue la primera vez en todo este viaje en que realmente sentí un nivel de susto, soledad y la necesidad de mi madre”.

La influencer detalló que fue asistida rápidamente por la policía y que, afortunadamente, el accidente solo le causó heridas leves, apenas algunos raspones y tensión en uno de sus gemelos, provocada por el susto. “Qué loco ese momento… en ningún momento del viaje había sentido esa sensación de total soledad o de querer un abrazo”, confesó.

“Seguí caminando y sentía ganas de contarle a alguien lo que me había pasado, pero no podía. Nadie sabe realmente lo que le pasa al otro, y yo recién me habían atropellado, y estaba sola”, añadió visiblemente angustiada.

Sin embargo, cerró su relato con una nota positiva: “Estoy viva. Hoy tuve un mal ‘feeling’ durante todo el día, pero ya estoy mejor. Me compré calmantes, cremas, todo”. Luego contó que pasó la jornada trabajando en el local: “Estuve todo el día en el local. Son las siete de la tarde y acabo de volver. Dije: ‘Ya está, Sofía, it’s over’”.

Respecto a su carrera como modelo, mencionó que recientemente tuvo que broncearse para una sesión de fotos. Finalmente, se despidió con un “Los quiero”.