La AMPyNaR fue parte de la reunión de la Co.Pro.Tur en San Ignacio

La Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) fue parte de la reunión del Consejo Provincial de Turismo (Co.Pro.Tur), que se realizó en el emblemático escenario de los Conjuntos Jesuíticos Guaraníes de San Ignacio y que contó con la participación de autoridades provinciales, municipales, referentes del sector y representantes de las distintas zonas turísticas de Misiones.

La jornada se inició con las palabras de bienvenida del Ministro de Turismo de Misiones, Dr. José María Arrúa. Posteriormente, el Ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, destacó la importancia del trabajo articulado para potenciar el turismo en la provincia.

La AMPyNaR estuvo representada por el presidente Luis Da Luz, Ignacio “Nacho” Allende y el encargado de prensa Pablo Lizarraga.

En la presentación antes los municipios se resaltó los alcances y el movimiento turístico que genera el Campeonato Misionero de Rally en cada uno de los municipios que visita. En la presentación ante cada uno de los municipios se expuso los resultados del informe realizado en conjunto entre la AMPyNaR, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Ministerio de Turismo durante la primera fecha realizada en El Soberbio.

“Agradecerle al Ministro de Turismo José María Arrúa por el apoyo institucional y el espacio para que podamos mostrar nuestro calendario y los beneficios que deja el rally más allá de lo deportivo en cada uno de los municipios. Pudimos charlar con varios municipios interesados en las fechas que aún quedan para completar nuestro calendario”, indicó Luis Da Luz.

En los encuentros del CoProTur siempre se destaca el gran interés en compartir experiencias, dar a conocer el contexto actual de cada destino y trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de las propuestas turísticas de Misiones. La jornada reveló, una vez más, la importancia de la cooperación y el diálogo para consolidar a la provincia como un destino diverso, competitivo y sostenible.