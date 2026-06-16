La ampliación de la Bombonera calentó una Asamblea en Boca y vecinos avisaron que irán a la Justicia

En Boca, el debate sobre la ampliación de la Bombonera volvió a generar controversia durante una tensa Asamblea de Representantes, a pesar del receso por el Mundial y más allá de la atención centrada en la gestión de Rodolfo Arruabarrena y el mercado de pases. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme presentó el presupuesto para la obra, que fue aprobado por mayoría, aunque recibió un fuerte cuestionamiento de la oposición. Paralelamente, vecinos de la calle Del Valle Iberlucea anunciaron que recurrirán a la Justicia para frenar el proyecto.

El club proyecta una inversión total de 15.432 millones de pesos para la ampliación del estadio. De ese monto, 11.200 millones se destinarán a la “etapa 1” del plan integral, que contempla la construcción de cuatro torres con 18 ascensores y escaleras, vinculadas por puentes peatonales para conectar las tribunas. Estas estructuras se cruzarán sobre las vías utilizadas por trenes de carga de la empresa Ferrosur, cuyos permisos y la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ya fueron gestionados y concedidos. Sin embargo, resta obtener la autorización definitiva de la Ciudad de Buenos Aires para comenzar los trabajos.

Ricardo Rosica, secretario del club, afirmó: “Gracias a estas obras estamos próximos a alcanzar nuestro sueño de sumar 20 mil lugares más. Cuando Boca vuelva a jugar el 23 de julio en la Copa Sudamericana, ya habrá un nuevo espacio en la Platea L”. El presupuesto para el ejercicio 2026/2027 destina 1.440 millones de pesos a obras internas, mientras que el resto se repartirá entre la mencionada platea, un gimnasio para socios, el sector Hard Rock y la remodelación de la Puerta 3 junto al hall de ingreso.

El presupuesto total del club prevé ingresos por 239 mil millones de pesos y egresos por 235 mil millones, con un superávit proyectado de 3.400 millones. La oposición cuestionó que casi la mitad de los ingresos dependen de las cuotas sociales (84 mil millones) y los abonos (40.640 millones), cuya suba supera la inflación. Además, el cálculo incluye una potencial ganancia de 12.260 millones por la participación en la Copa Libertadores 2027, al menos hasta semifinales, un pronóstico que este año no se cumplió, ya que Boca no pasó a octavos y jugará la Copa Sudamericana.

La votación reflejó 123 votos a favor por parte del oficialismo y 51 en contra de la oposición. Rosica respondió: “La oposición votó en contra de la ampliación; si yo planeo gastar diez pesos para hacer una cancha y vos decís que no, entonces no querés que la haga”.

Durante la Asamblea, Paula Seminara, representante de La Mitad + Vos —conformada por ocho agrupaciones opositoras—, criticó duramente las proyecciones oficiales. Señaló que “confunden renders y dibujos con proyectos ejecutivos” y que, ni en la reunión previa ni durante la Asamblea, se presentó documentación técnica esencial como planos estructurales, eléctricos, sanitarios o presupuestos detallados. “Esto refleja el nivel de improvisación de esta Comisión Directiva”, enfatizó Seminara.

El encuentro, realizado en el Salón Filiberto, concluyó con consignas divididas: los oficialistas entonaron “el club es de los socios”, mientras que los opositores gritaron “quiero la Libertadores”.

Fuera de esta disputa interna, Riquelme insiste en avanzar con la ampliación, a pesar de la resistencia de los vecinos de Del Valle Iberlucea. En su última aparición pública, hace tres meses, aclaró que proyectos como el Esloveno y la Bombonera 360 eran inviables debido a la ley que protege como patrimonio de la ciudad las casas aledañas, que “no se pueden tocar”. Sin embargo, destacó que ya cuenta con la aprobación de Ferrosur y sólo resta el último permiso.

El Proyecto Esloveno, impulsado por el socio vitalicio Fabián Fiori y bautizado en honor a Víctor Sulcic, arquitecto original de la Bombonera, propone un paseo turístico comercial que conecte lugares emblemáticos como La Usina del Arte, Caminito y el puente transbordador Avellaneda. Para ello, se deben adquirir 67 viviendas distribuidas en 23 lotes.

Desde la agrupación de vecinos, liderada por Rubén Lopresti, aseguran que las declaraciones de Riquelme afectan la posibilidad de vender sus propiedades. “Él dice que las casas no se pueden tocar, pero a diferencia del estadio, el catálogo de patrimonio se puede modificar. Contamos con firmas vecinales autorizando la venta”, señaló Lopresti. Jonathan, otro frentista, afirmó: “Tengo balcones con vista a la tribuna donde se ubica La Doce y estoy dispuesto a vender. Dicen que los vecinos son responsables, pero esas 67 casas valen menos que el pase de un jugador”. Por su parte, Carlos Lombardo agregó: “En campaña prometió cruzar a tomar mate con nosotros y ya se está enfriando la pava”.

Los vecinos manifestaron su descontento con Riquelme, advirtiendo que, si se continúa con la segunda etapa del proyecto —que prevé elevar los palcos a 50 metros— presentarán medidas legales para impedirlo. “Nos quitarán aire, sol y calidad de vida”, expresaron, en su mayoría hinchas de Boca que se ven afectados por las disputas en torno al futuro del club.