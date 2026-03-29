La amenaza de Irán a las tropas de Estados Unidos en Medio Oriente: «Serán presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico»

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Central de Khatamolanbia (el mando operativo de Irán), advirtió a Estados Unidos sobre el envío de tropas para ocupar las islas iraníes.

«Los comandantes y soldados estadounidenses se convertirían en presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico si fueran enviados», enfatizó en un comunicado.

«Debido a sus acciones en el caso Epstein, el presidente de Estados Unidos, que está bajo presión del Mossad, se ha convertido en una herramienta en manos del primer ministro israelí para la guerra y la agresión contra Irán», rezaba el comunicado, citado por Mehr.

La agencia agregó que el ejército iraní está contando los momentos para aniquilar al ejército estadounidense «en caso de que se cumpla la amenaza del presidente de Estados Unidos, la encarnación de delirios y mentiras».

Con información de ANSA

D.D.