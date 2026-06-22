«La alegría es toda de la celeste y blanca»: la reacción de Javier Milei al triunfo de la Argentina sobre Austria

El presidente Javier Milei celebró el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026 y se mostró como un hincha más del equipo y de Lionel Messi. Tras el pitazo final del árbitro egipcio Amin Mohamed Omar, Milei expresó en la red social X: «VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin».

El mandatario destacó el récord alcanzado por Messi, quien anotó los dos goles del partido y alcanzó la marca de máximo goleador en Copas del Mundo. “La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”, afirmó Milei.

La reacción de la dirigencia política no se hizo esperar y se multiplicaron los mensajes de apoyo y elogios. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, subrayó: “Dos partidos. 5 goles. 38 años. Lo de Messi es algo que no se va a repetir jamás. Vamos Argentina”.

Por su parte, la jefa del bloque senatorial de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se sumó a los elogios al astro rosarino, a quien definió como “el mejor del mundo”, acompañando su mensaje con una imagen del jugador. Minutos antes, la exministra de Seguridad compartió una foto vistiendo la camiseta argentina y haciendo el gesto de “V” con los dedos, con la leyenda “Para la victoria”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también mostró su afecto por Messi: “Ya me sacó un lagrimón la Pulga. Qué tipo querible”, tuiteó al comenzar el primer tiempo. Luego, en referencia a críticas previas, señaló que “los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos. No les sale una, pobrecitas”.

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, agradeció al capitán y al equipo: “Gracias Capitán, gracias Selección, por hacernos sentir el orgullo de ser argentinos”, acompañando su mensaje con una fotografía del diez.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres compartió en sus redes que estuvo “haciéndole el aguante a la Selección” junto a la “Pulguita” y los jubilados del Centro Solidaridad de Trelew. En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, publicó una imagen de Messi celebrando uno de sus goles.

El diputado del Frente Renovador Diego Giuliano rescató con emoción el segundo gol de Messi ante Austria y afirmó: “1000 veces vería el 2do. gol de Messi a Austria. Es Argentina con toda el alma”.