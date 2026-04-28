La AFA confirmó cómo se jugará la última fecha del Apertura 2026: horarios unificados, clásicos y la pelea por entrar a octavos

La Liga Profesional de Fútbol oficializó la programación de la novena jornada del Torneo Apertura 2026, que fue postergada debido al lockout de la AFA y que marcará el cierre de la fase regular. Esta última fecha contará con partidos clave que se disputarán en horarios unificados para definir a los equipos clasificados, además de priorizar el descanso de los conjuntos que compiten en copas internacionales.

Entre los encuentros destacados, River recibirá a Atlético Tucumán, Boca visitará a Central Córdoba y San Lorenzo enfrentará a Independiente. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este martes la programación completa de la fecha 9, que definirá los clasificados a los octavos de final.

Racing es el equipo más comprometido, ya que no se encuentra dentro del Top 8 y deberá ganar como local frente a Huracán para avanzar. Por su parte, el duelo entre San Lorenzo e Independiente es determinante, aunque con un empate ambos equipos asegurarán su pase a los playoffs.

El cronograma previsto es el siguiente:

Sábado 2 de mayo

– 14:00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

– 14:30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

– 16:15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

– 18:45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

– 18:45 Unión – Talleres (Zona A)

– 21:15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

– 13:30 Aldosivi – Independiente Rivadavia de Mendoza (Zona B)

– 16:00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

– 16:00 Racing – Huracán (Zona B)

– 16:00 Gimnasia – Argentinos Juniors (Zona B)

– 16:00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

– 18:30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

– 17:00 Gimnasia de Mendoza – Defensa y Justicia (Zona A)

– 19:15 Vélez – Newell’s (Zona A)

– 21:30 Estudiantes de Río Cuarto – Instituto (Interzonal)