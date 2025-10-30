La actriz Sydney Sweeney dejó sin aliento a todos con un vestido transparente

Sydney Sweeney causó sensación en la alfombra roja de un evento realizado en la noche de este miércoles.

La actriz de 28 años, nominada al Emmy, asistió al evento Power of Women 2025 de Variety en el Hotel Beverly Hills en Beverly Hills, California.

Para el evento, Sydney dejó muy poco a la imaginación al lucir un vestido plateado transparente y brillante.

Durante su paso por la alfombra roja, Sydney posó para fotos con Jamie Lee Curtis y Sharon Stone, y junto con Christy Martin, la boxeadora de la vida real a la que interpreta en la nueva película Christy.

Sydney acaba de estrenar la película Christy (para la que tuvo que engordar 13 kilos para interpretar a la boxeadora Christy Martin) y sorprendió con su vestido plateado con transparencias que lució sin ropa interior en la gala en la que fue premiada.