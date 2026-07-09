La Academia Nacional de Bellas Artes cumple 90 años y muestra obras y documentos inéditos

La noche del 8 de julio se celebraron los 90 años de la fundación de la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) en la sede del Fondo Nacional de las Artes, en Barrio Parque. Académicos, artistas y público general compartieron la inauguración de la muestra “90 años de la Academia Nacional de Bellas Artes. Un recorrido por su patrimonio”, que exhibe una cuidada selección de obras y documentos inéditos pertenecientes a su acervo artístico, bibliográfico y documental, en un recorrido limitado a la planta baja.

El presidente de la Academia, Sergio Baur, junto con Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, ofrecieron palabras en las que destacaron la historia de la institución y sus aportes al desarrollo del campo artístico nacional. Resaltaron que desde su creación, la ANBA reúne a referentes de diversas disciplinas en un trabajo constante de estudio, preservación y difusión de la producción artística argentina.

Entre las piezas exhibidas se encuentran los planos originales del Obelisco, los telegramas firmados por Onganía para censurar la ópera Bomarzo y documentos relacionados con el Gran Premio obtenido por la emblemática pintura “Sin pan y sin trabajo” (1894) del artista Ernesto de la Cárcova en la Exposición Universal de Saint Louis (Estados Unidos, 1904), todos provenientes del patrimonio donado por distintos académicos.

La muestra incluye también una nutrida selección de obras donadas por artistas que han pertenecido a la ANBA, acompañadas por publicaciones emblemáticas de la institución y una sala con una línea de tiempo que homenajea a los destacados referentes culturales nacionales que han sido o son académicos a lo largo de estas nueve décadas.

Creada por el Decreto Nº 4362 del Poder Ejecutivo Nacional el 30 de noviembre de 1955 y autorizada para funcionar como persona jurídica mediante el Decreto Nº 11.636 del 25 de septiembre de 1957, la Academia mantiene sus objetivos de preservar un acervo que abarca las artes visuales, la música, la arquitectura, el urbanismo, la historia y crítica del arte, así como la acción cultural. Su evolución constante deja atrás la imagen de una entidad anclada en el pasado, aunque reconoce la preservación histórica como un valor fundamental.

La curaduría estuvo a cargo de Sergio Baur, con la colaboración de Mariana Castagnino, secretaria de Acción Cultural y Fondo Patrimonial, y Victoria Lopresto, coordinadora de Archivo y Colección. Los responsables destacaron la complejidad de seleccionar una muestra de cámara que reflejara la importancia de preservar, valorar y ordenar archivos para su consulta nacional e internacional a través de un código abierto en el sitio web de la Academia.

Entre los académicos históricos están representados Noemí Gerstein, con la maqueta del “Monumento al prisionero político desconocido”; Fernando López Anaya, con un aguafuerte y gofrado de 1962; José Fioravanti; Enrique Prins, con la obra “Cabeza” (1940); y Alberto Lagos, con “Cabeza de muchacha” (París, 1921). También forman parte de la exposición Josefina Robirosa, Ary Brizzi, Clorindo Testa, Alejandro Puente y Basilio Uribe, entre otros.

Asimismo, se suman artistas contemporáneos como Eduardo Médici, Matilde Marín, Diana Dowek, Nora Iniesta, Graciela Taquini, Carola Zech, Graciela Hasper y Pablo La Padula. Destacan también documentos como los planos de Alejandro Bustillo para la refuncionalización de la antigua Casa de Bombas de Recoleta para el Museo Nacional de Bellas Artes (1931), registros fotográficos de la sede actual del museo tras su adaptación de 1935 y el cuaderno de dibujos de Alejandro Christophersen realizado durante su viaje por Europa en 1893.

Se exhiben además fotografías inéditas de Victoria Ocampo junto a Igor Stravinsky durante su primera visita a Argentina en 1932, y originales de Horacio Butler para las portadas de Editorial Sudamericana en los años 50.

Desde su creación, la Academia tiene como misión contribuir al desarrollo de las bellas artes en todas sus ramas mediante estudios, investigaciones y difusión de resultados sobre el patrimonio artístico. Promueve la conservación y el crecimiento de bienes públicos y privados, asesora a gobiernos nacionales, provinciales y municipales, y a instituciones culturales, además de proponer leyes y reglamentos que fomenten las manifestaciones artísticas.

Su funcionamiento se organiza en comisiones académicas que cubren acción cultural, artes visuales (cinematografía, dibujo, escultura, fotografía, grabado, pintura, textil, entre otros), arquitectura, diseño, urbanismo, música y crítica del arte.

Desde 2022, se han impulsado notablemente los archivos y la biblioteca, que preservan numerosos fondos documentales donados a lo largo del tiempo. Estos materiales, tratados según normas internacionales, están disponibles para consulta mediante un catálogo en línea que continúa expandiéndose. El desafío actual es actualizar la institución, mirando hacia la contemporaneidad sin perder de vista los legados históricos.

Un ejemplo es la herencia del artista autodidacta Alberto J. Trabucco (1899-1990), ganador del Gran Premio de Honor del Salón Nacional en 1965. La Fundación que lleva su nombre, creada por la Academia en 1991, entrega anualmente la Beca Nacional para proyectos de investigación en artes visuales y el Premio Adquisición Alberto J. Trabucco. En la muestra puede verse la obra ganadora 2026 en pintura, “Amplitud térmica” de Paula Senderowicz, una acuarela y gouache sobre papel entelado.

Desde 1998, la Academia