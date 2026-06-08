Kimi Antonelli hizo historia en Mónaco: ganó de punta a punta con su Mercedes indomable y logró su quinta victoria seguida en la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli protagonizó otra jornada brillante en una temporada que apunta a ser histórica. Este domingo, el joven piloto italiano de Mercedes ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, alcanzó su quinta victoria consecutiva y amplió considerablemente su ventaja al frente del Campeonato de Pilotos.

Con 19 años, 9 meses y 13 días, Antonelli dominó la carrera desde el inicio hasta el final en las calles de Montecarlo. Partió desde la pole position, lideró las 78 vueltas y resistió incluso una interrupción por bandera roja en el tramo final, convirtiéndose así en el piloto más joven en la historia en ganar el GP de Mónaco, una de las pruebas más emblemáticas del calendario.

El podio lo completaron el británico Lewis Hamilton, con Ferrari, y el francés Isack Hadjar, de Red Bull. Para el siete veces campeón mundial, fue un resultado especial, ya que alcanzó su octavo podio en el Principado e igualó una marca que pertenecía al legendario Ayrton Senna.

“Ha sido un fin de semana muy sólido. El equipo hizo un trabajo increíble y la carrera fue excelente. Fue uno de esos días en que el ritmo fue fantástico y todo se desarrolló a la perfección”, expresó Antonelli tras la competencia.

El italiano también admitió que la suspensión de la carrera le causó cierta preocupación. “Después de la bandera roja estaba un poco inquieto. No quería reiniciar, pero recuperé la concentración y sabía que tenía que llegar primero a la primera curva”, agregó.

La competencia se vio marcada por el caos cuando faltaban poco más de diez vueltas. Un accidente protagonizado por Charles Leclerc en la curva 19 obligó al ingreso del auto de seguridad y posteriormente a la interrupción de la carrera para reparar un sector del asfalto dañado.

Leclerc, que marchaba en posiciones de podio, debió abandonar tras impactar contra el muro debido a un problema en los frenos. “Era como no tener frenos, no podía hacer nada”, lamentó el piloto monegasco. Su accidente dejó fuera de competencia a uno de los favoritos locales y abrió el camino para el triunfo de Antonelli.

La jornada tampoco fue favorable para Max Verstappen. El tetracampeón neerlandés abandonó en la primera vuelta por un problema mecánico cuando largaba desde la segunda posición. Tampoco terminó la carrera Lando Norris, el vigente campeón, que sumó su segundo abandono consecutivo.

Detrás de los tres primeros lugares finalizaron Alex Albon, Esteban Ocon y Fernando Alonso, quien heredó el décimo puesto tras una sanción aplicada al mexicano Sergio Pérez. El piloto de Cadillac había terminado décimo y había conseguido el primer punto histórico para su escudería, pero la penalización lo relegó al 15º lugar. Esto benefició al argentino Franco Colapinto, que finalizó 14º en un fin de semana desafortunado marcado por errores propios y fallos en la estrategia del equipo.

Otro perjudicado fue Pierre Gasly. El francés de Alpine cruzó la meta en tercera posición, pero dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en los pits lo hicieron caer hasta el séptimo puesto.

Con este resultado, Antonelli alcanzó cinco victorias en las seis carreras disputadas en la temporada y acumuló cuatro pole positions. Suma 156 puntos en el campeonato y aventaja por 66 a Hamilton, su nuevo escolta. George Russell, su compañero en Mercedes, descendió al tercer lugar de la clasificación general tras no sumar puntos en Montecarlo.

La Fórmula 1 volverá a la acción el próximo 14 de junio en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde Antonelli buscará prolongar una racha que lo ha convertido en la gran sensación de la categoría y en el principal candidato al título.