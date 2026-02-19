Kim presentó el arma «más potente del mundo»: «Cuando se use no se podrá esperar la protección de Dios»

Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, anunció este jueves un nuevo sistema de armas capaz de “reducir al enemigo a cenizas”. La presentó en una ceremonia en la capital Pyongyang en la que aseguró que “se trata del arma de ataque más potente del mundo”.

En el discurso -compartido por la agencia local KCNA-, Kim dijo que no puede dejar de “admirar la fuerza y la tecnología de nuestros trabajadores en la industria de municiones” cuando ve el material militar dispuesto frente a él. “Son productos milagrosos”, expresó.

Y sentenció: «Me atrevo a decir que está más que claro que una vez que se use esta arma, la infraestructura militar y el sistema de mando de nuestros adversarios se derrumbarán de golpe. Cuando esta arma se utilice de verdad, ninguna fuerza podrá esperar la protección de Dios».

Al finalizar, remarcó que presentó el sistema balístico con el objetivo de “mantener una perspectiva firme sobre el enemigo” y, así, “desarrollar un músculo militar más fuerte” para mantener “un modo de contraataque ofensivo exhaustivo” con el que se pueda garantizar la seguridad del estado.

Cómo es el nuevo sistema de armas de Kim

Se trata de un sistema de lanzacohetes múltiples súper preciso de 600 mm que combinará “la precisión y la potencia de un misil balístico táctico” con “las funciones de lanzamientos múltiple de tubos”.

El líder norcoreano precisó que el nuevo sistema de armas de industria local “puede reducir el objetivo designado a cenizas mediante un ataque simultáneo y sorpresivo, concentrando su energía destructiva”, con tecnología IA y un sistema de guiado compuesto.

“Ningún otro país del mundo podría alcanzar una tecnología capaz de igualar esta clase de sistema de armas en los próximos años”, aseguró Kim, y dejó en claro que el arma está pensada “para un ataque especial”, una “misión estratégica”.

“Obviamente, es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, pero puede decirse que es un arma que prácticamente no se diferencia de un misil balístico de alta precisión, en términos de precisión y potencia», declaró el mandatario durante la ceremonia.

Los conflictos geopolíticos de Corea del Norte

En un comunicado por separado, la hermana de Kim, una funcionaria clave de política exterior, aceptó la disculpa de un ministro surcoreano por presuntas incursiones de drones civiles, pero dijo que de todas formas Pyongyang está reforzando la seguridad fronteriza contra el “enemigo” del sur.

Corea del Norte suspendió casi todas las conversaciones y la cooperación con Seúl desde 2019, cuando la diplomacia nuclear de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump se descarriló debido a las sanciones encabezadas por Estados Unidos.

La relación empeoró en los últimos años, luego de que Kim desechara el objetivo histórico del gobierno norcoreano para una reunificación pacífica y declarara un sistema hostil de “dos Estados” en la península coreana, una postura que la Constitución del Partido de los Trabajadores podría institucionalizar aún más durante el próximo congreso.

Corea del Norte amenazó con tomar represalias el mes pasado tras acusar a Corea del Sur de lanzar un dron de vigilancia en septiembre y nuevamente en enero. El gobierno surcoreano negó haber operado drones en los momentos señalados por el gobierno norcoreano, pero las autoridades policiales investigan a tres civiles sospechosos de volar drones hacia el norte desde zonas fronterizas.