Kim Kardashian generó una nueva polémica por su look en una alfombra roja: apareció irreconocible, con la cara cubierta

Se celebró en Los Ángeles la quinta edición de la Gala Anual del Museo de la Academia, una velada especial dedicada a reunir a personas para promover la celebración, el avance y la preservación del cine. Y a pesar de que asistieron grandes estrellas como Demi Moore, Selena Gomez, Orlando Bloom y Jenna Ortega, nuevamente, Kim Kardashian logró acaparar completamente la atención de los fotógrafos. Todo gracias a su peculiar look.

Para la ocasión, Kardashian posó en la alfombra luciendo un conjunto extremo que tapaba completamente su rostro. Aunque para muchos el vestuario fue una locura más ideada por la mediática para volver a salir en las portadas de las revistas, lo cierto es que estuvo completamente a la moda.

El vestido que usó Kim corresponde a la colección Couture Otoño 2025 de Maison Margiela, y consta de un diseño corset-strapless en tono nude, con mangas drapeadas que partían desde el codo y una silueta ceñida que luego se transformaba en una falda que fluía con ligero tren.

Kim Mardashian usó un polémico look de Maison Margiela. Foto: EFE.

Lo más llamativo fue el complemento que eligió: una máscara a tono que le cubría el rostro y el cabello, haciendo que resultara casi imposible reconocerla. La atención también se centró en los accesorios. Usó un choker de varias capas con piedras verdes y colgantes de cruz, además de uñas largas en color nude.

En su cuenta de Instagram, la empresaria compartió detalles del proceso de producción del look, incluyendo un clip humorístico con su maquillador Mario Dedivanovic, en el que bromean sobre el rostro cubierto antes de salir al evento.

Kim Kardashian siempre logra ser el centro de atención. Foto: Reuters.

Una generadora de reacciones

Como todo lo que hace Kim Kardashian, el vestido generó una discusión en las redes sociales. Algunos elogiaron su audacia para apostar por un estilo tan radical, mientras que otros cuestionaron la practicidad y el efecto visual del conjunto, insinuando que parecía una “bolsa de papel” o un “disfraz” más que un atuendo de alfombra roja.

Este no es un experimento aislado: Kardashian ya había optado por cubrir completamente su rostro en la Met Gala 2021, con un traje negro de Balenciaga que también generó gran impacto y debate. Con esta nueva aparición, reafirma que está dispuesta a empujar los límites estéticos y de moda, más allá de las expectativas convencionales.

Kim Kardashian en la Met Gala de 2021, también con el rostro cubierto. Foto: AP.

Sea como sea, la diva logró volver a ser la protagonista de un evento y, para bien o para mal, se puso en boca de todos. Y en el mundo del espectáculo -sobre todo en alfombras rojas tan mediáticas-, esa visibilidad puede considerarse parte de la jugada para promocionar su debut actoral, que podrá verse a partir de el 4 de noviembre en Disney+.

Y es que Kardashian se puso al frente de Todo vale, lo nuevo del reconocido director Ryan Murphy (creador de Glee y American Horror Story). De acuerdo con su sinopsis oficial, la serie cuenta la historia de un grupo de abogadas de divorcios que deciden abandonar un estudio dominado por hombres para fundar su propio y poderoso bufete.

Todo vale, la nueva serie de Disney+ protagonizada por Kim Kardashian. Foto: Prensa Disney+.

Este protagónico tan particular llega a la pantalla meses después de que Kim recibiera su título de abogada, por lo que las expectativas del público apuntan a ver cuánto de ficción y realidad habrá en su nuevo personaje.