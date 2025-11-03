Kim Kardashian, de influencer y empresaria multimillonaria a estrella de una serie como abogada

No, no lo hace por dinero. Según Forbes, Kim Kardashian cuenta con una fortuna de 1.700 millones de dólares, lo que la coloca entre las 2.000 personas más ricas del planeta. La influencer, abogada, empresaria y actriz encabeza el elenco de Todo vale (All’s Fair), la serie que el martes 4 de noviembre estrena por Disney+.

La estrella del reality Keeping up with the Kardashians debuta así como actriz de una obra de ficción, en la que, acompañada por estrellas como Glenn Close y Naomi Watts, integra un grupo de abogadas especialistas en el tema de divorcios, que deciden independizarse del bufete manejado por hombres donde trabajaban y fundar uno propio.

El creador de la serie es el experimentado Ryan Murphy (la nueva serie Monstruos, Glee) y no es ésta la primera vez que Kardashian trabaja para Murphy, ya que tuvo una aparición en otra serie emblemática del productor, como Siobhan Corbyn en American Horror Story.

Clarín participó de un encuentro con la prensa internacional que tuvieron las actrices, y en el que predominó, claro, la palabra de la amiga de Paris Hilton.

Kim Kardashian, rodeada de estrellas

Kim Kardashian en la premiere de «Todo vale», en Londres. La serie arranca por Disney+. Foto AP

-Quiero remontarlas a cuando tenían 12 años, cuando veían la televisión y las impresiones que les quedaron y en cierta manera formaron las personas que son hoy. Si este programa hubiera estado al aire y hubieran visto una representación de mujeres fuertes, poderosas y despiadadas, ¿qué creen que eso les habría dejado como persona hoy? Porque habrá jóvenes haciendo esto mismo ahora…

-Kim Kardashian: Creo que para una generación que quizá no creció en un hogar con una fuerte presencia femenina, sería distinto a mi caso. Crecí siempre viendo a mi abuela trabajar, a mi bisabuela trabajar. Y mis bisabuelos se quedaban en casa con los niños, así que siempre vi un estilo de vida diferente. En mi casa, mi padre era el abogado, era diferente hasta que mis padres se divorciaron, pero sí vi una fuerte presencia femenina. Creo que aliviará un poco ese impacto para las mujeres o las jóvenes que quieren ser abogadas, o tener una carrera realmente exitosa. Es importante tener esa representación en la televisión.

-Glenn Close: Yo, eh… 12 años, veamos. Hace mucho tiempo. Crecí con Walt Disney y los primeros dibujos animados de Farmer Gray, me encantaban. No tuve fuertes influencias femeninas. Tuve abuelas fascinantes, pero no se les permitía hacer lo que querían. Una debería haber sido actriz, la otra debería haber sido cantante. Fui la primera mujer en ir a la universidad, curiosamente. Y mi madre, como dije hace años, me dijo cuando tenía 80 que sentía que no había logrado nada. Así que estar en algo así y disfrutar de nuestras relaciones y ser la matriarca de este increíble grupo de mujeres es emocionante para mí.

Teyana Taylor, Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts y Naomi Watts en la alfombra roja en Londres. EFE

-Ryan Murphy bromeó, o quizá no, que toda su propuesta a Hulu era Kim Kardashian como abogada de divorcios, y que le dijeron que sí de inmediato. Así que mi pregunta es: ¿cuál fue la propuesta que recibieron y qué las motivó a dar vida a su personaje? ¿Cómo los conquista Ryan Murphy?

-Naomi Watts: En mi caso, ésta fue la tercera vez que hablamos. Habíamos tenido dos ocasiones en las que funcionó muy bien y tuvimos una gran experiencia. Así que me llamó y creo que fui una de las últimas en llegar. Nunca había participado de un elenco así, excepto quizá cuando hice un programa de televisión en Australia llamado Novias de Cristo. Monjas y colegialas. Y mi respuesta fue un sí rotundo. Ya podía imaginarme todas esas apariciones de estrellas invitadas y cómo estas mujeres llegan, rotas, medio rotas o en pedazos, y cómo podemos trabajar juntas y recomponerlas y ser parte de su reinvención. Simplemente me pareció una idea muy ambiciosa.

-Glenn Close: Me llamó y me dijo que se trataba de abogadas, y yo le dije: «Bueno, hice Damages…». He pasado por eso de ser todas las que todos llaman zorras, pero en realidad, ella solo se comportaba como un hombre. Y Ryan me dijo: «No, no, no, serás la matriarca, serás la mentora. Tendrás ropa estupenda». Lo cual, después de algunas de las cosas que he estado haciendo últimamente, fue muy seductor. Nunca había hecho un programa de Ryan, así que me costó un poco entenderlo. Pero luego lo entendí, y empecé a pasarlo bárbaro, pero también a conectar con estas mujeres a nivel personal, y tener ganas de verlas todos los días. Fue una gran bendición para mí estar en este proyecto.

La propia Kim Kardashian se recibió de abogada, como su famoso padre.

Kim, del reality a ser abogada como su papá

-Kim, tu padre, Robert Kardashian, fue uno de los abogados más respetados de su época. ¿Cómo sentís que te influyó al estudiar Derecho y ahora interpretar a una abogada en esta serie?

-Kim Kardashian: Tuve la suerte de conversar con mi padre sobre mi ingreso a la Facultad de Derecho y el camino que siempre quise seguir. Estaba en su oficina revisando todas las fotos de la escena del crimen y haciendo cosas que no debía hacer, y siempre me metía en problemas. Así que él sabía que yo estaba muy interesada y me dio muchos consejos sobre el camino de ser abogada, pero de hecho me disuadió de serlo. Hasta me dijo “Lo sé, lo sé, mi niña. Te va a estresar demasiado… Este no es el campo en el que realmente querés estar».

Pero creo que él estaría muy orgulloso y feliz, habría sido mi mejor compañero de estudios y me habría ayudado muchísimo en este proceso. Nos reímos mucho, estoy segura de que bromeaba. Creo que nunca pensó que me embarcaría en el camino de ir a la Facultad de Derecho. Pero, por supuesto, fue una gran influencia para mí en mi deseo de ser abogada. Lo observaba mucho. Me encantaba la disciplina, me encantaba el trabajo que hacía y quería formar parte de él. Así que es divertido poder mostrar eso en televisión ahora y conectarlo con mujeres de la vida real, como abogadas de Derecho familiar con las que he trabajado y a quienes respeto.

Kardashian junto a Naomi Watts en una escena de la serie que debuta el 4 de noviembre. Fotos Disney+..

Y el objetivo final es realmente que las mujeres a las que interpretamos, estas abogadas que ayudan a las personas cada semana, las animen y les hagan sentir que no están solas en este proceso. Y, por eso, me inspira no solo mi padre, sino también las abogadas con las que he trabajado recientemente.

-Glenn Close: Por cierto, tenía sus fichas para sus exámenes de Derecho mientras preparaban las escenas de la serie antes de rodar. Así que sí. Estás siguiendo a tu padre.

-Kim Kardashian: Les pedí que me hicieran preguntas varias veces, solo para ver qué sabía.

Glenn Close es la «matriarca», la mentora de las abogadas en la serie creada por Ryan Murphy.

-Este programa tiene un estilo entre muy glamoroso y exuberante. Pero, además, estos personajes demuestran que quieren empoderar a las mujeres, que quieren defenderlas. Entonces, ¿creés que las mujeres todavía tienen problemas en el sistema legal y, especialmente, en los casos de divorcio? ¿Necesitan este apoyo adicional?

-Kim Kardashian: Todos necesitan apoyo. No voy a mencionar a las mujeres, creo que cualquiera que esté pasando por un momento difícil y que esté pasando por una separación familiar lo está pasando mal. Los casos en los que estamos trabajando y estas mujeres que hemos elegido, o que Ryan eligió, son casos realmente únicos para trabajar sobre ellos, y la sensación de que estas mujeres se sienten tan destrozadas y en su punto más bajo… Sé que mucha gente puede identificarse con eso. Nuestro trabajo como abogados es devolverles la confianza y ayudarles a conseguir lo que necesitan. O sea, éstas son historias realmente locas que, ya sabés, supongo que son realidades porque consultamos con verdaderos abogados de Derecho de familia sobre casos en los que han participado. Así que la respuesta es sí.

-¿Sentiste que aprendiste algo sobre Derecho de familia en esta serie, aunque tal vez sea algo exagerada?

-Kim Kardashian: Me siento muy versada en Derecho de familia y Derecho de divorcio. Pero me alegró aportar mis conocimientos al personaje.

Ryan Murphy, el creador de «Glee», ya había trabajado con Kardashian en «American Horror Story».

Trabajando con las mejores

-Este es tu mayor proyecto como actriz, pero no solo sos intérprete, tenés empresas, tu carrera de abogada, estás estudiando. ¿Cómo te preparaste para ser una verdadera actriz para este proyecto, y cómo te ayudaron tus colegas? ¿Cómo lograste meterte en ese personaje tan fuerte y tan especial?

-Kim Kardashian: Sabía que estaba trabajando con mujeres que eran las mejores en lo que hacen, y que llevan mucho tiempo en esto. Así que mi trabajo fue asegurarme de no hacerle perder el tiempo a nadie y presentarme lo mejor preparada posible. Y cada día aprendí de ellas con solo observarlas; ya sabés, cómo vivían su vida y cómo desempeñan su oficio. Es la mejor lección que jamás podría aprender. Sí que tenía muchas cosas que hacer, pero… Bueno, todas las demás aquí… Naomi tiene un negocio increíble, para…

-Menopausia precoz…

-Kim Kardashian: Aprendí mucho sobre cómo maneja su negocio (lanzada en 2022, Stripes Beauty es una marca cosmética dirigida a mujeres que han llegado a la menopausia o atraviesan cambios hormonales relacionados con la edad) y sus productos, probándolos con ella. Y todas aquí tenemos muchísimas cosas en marcha, tantos proyectos y productos. Fue muy divertido: nos pusimos a trabajar y a hacer nuestro negocio, pero escuchar lo que hacen las demás por separado también fue muy divertido; todos tenemos vidas ajetreadas, hijos y negocios. Así que todas estamos en la misma situación, excepto que obviamente yo no tengo tanta experiencia como ellas.

Naomi Watts asegura que «cuando te llama Ryan Murphy (para ofrecerte un trabajo) le respondés enseguida».

-Naomi Watts: Su aspecto de hacer malabarismos fue… fue increíble de ver. Y creo que Kim es la persona más tranquila que he conocido en toda mi vida, lo cual es una locura considerando lo importante que es su vida. Y la multitarea es de otro nivel, sí. Así que todas quedamos impresionadas, y el hecho de que estuviera poniéndose un nuevo sombrero y prosperando en ese espacio también fue una reverencia.

-Kim Kardashian: El vestuario fue lo mejor para todas nosotras. Siempre quise ver lo que llevaban puesto todas.

-Supongo que quedó todo bajo llave, no podés quedarte con nada, ¿no? Kim, ¿por qué éste fue el momento ideal para dedicarte a dos pasiones profesionales, la actuación y el Derecho?

-Kim Kardashian: Te lo resumo: Ryan Murphy, cuando llama, simplemente no hay momento para resistirte. Y Derecho, porque me di cuenta de que podía hacer más cosas si no tenía intermediarios, y no había mejor momento. Siempre tenía que preguntarle a un abogado qué hacer para ayudar a alguien en su situación, y siempre estaba cansada de pasar por intermediarios y no saber cómo hacerlo sola. Además, no me estoy haciendo joven, así que no creo que pudiera memorizar todo lo necesario para el examen de abogado si hubiera esperado más. Simplemente había que intentarlo. En la vida no hay un momento adecuado para nada, simplemente hay que intentarlo si se siente.

Kardashian es una de las 2.000 personas más ricas del planeta.

-Naomi, me preguntaba, especialmente al observar tu carrera desde David Lynch, y luego con Alejandro González Iñárritu, todo lo que has hecho, te llevó a un nuevo capítulo, diría yo, en tu carrera, convirtiéndose en parte del universo de Ryan Murphy. Quería preguntarte cómo afectó eso tu nuevo desarrollo profesional.

-Naomi Watts: Bueno, sí, Ryan llegó justo en el momento perfecto y, como dijo Kim y muchas de nosotras, cuando llama, le respondés enseguida. El no tiene miedo de darle a las mujeres papeles fenomenales en una misma serie. No es nada común. Normalmente trabajás con muchos hombres, quizá con otra mujer, pero solés tener conflictos con esa otra mujer. Y en este caso, todas nos apoyamos. Hay conflictos, como sabemos, lo que crea un buen drama jugoso. Somos mujeres de cierta edad.

Bueno, vos sos joven, Kim. Las mujeres necesitan ver sus historias reflejadas a cualquier edad y somos la mitad de la población, así que ¿por qué no deberíamos vernos nosotras mismas en la pantalla? Nuestras historias importan en todo momento y Ryan no tiene miedo de recopilar esas historias y mostrarlas. Y las mujeres de esta edad están haciendo muchas cosas. Son impresionantes. Estoy feliz de haber sido invitada a su universo.

Nada fue dejado al azar en la presentación de «Todo vale» en Londres. Foto EFE

Los miedos de Glenn Close

-Glenn, ¿cómo te sentís ahora, al unirte a este universo de las series de televisión de Ryan Murphy?

-Glenn Close: Nunca me gusta repetirme porque no quiero aburrirme. Así que, sinceramente, tengo que decir que fue una gran experiencia de aprendizaje para mí. Nunca había estado en una serie como ésta. Nunca había experimentado cómo se graba. Y nunca había estado en esta compañía de mujeres. Me costó un poco adaptarme. Al principio, la verdad, me sentí un poco intimidada. Pero aprendí. Aprendí, y creo que ha sido una experiencia, y espero que siga siendo una experiencia, que siempre tendrá grandes sorpresas. Y me anima el hecho de tener a todas estas mujeres maravillosas apoyándote, de que nos sentemos y podamos mirarnos a los ojos y, básicamente, pasar un rato maravilloso juntas.

-Kim Kardashian: Te voy a decir que, cuando dijiste que te sentías intimidada al principio, me morí de miedo. Pensé: «¿Glenn Close se siente intimidada? ¿Qué debería ser?». Eso me asustó. Un día pensé: «Voy a volver atrás y ver qué puedo hacer mejor o aprender mejor», porque Glenn siempre quiere perfeccionarse, y es lo más hermoso e increíble que todavía te intimiden los roles, que solo querés ser diferente en todo lo que hacés. Es hermoso, ese crecimiento.

Kim Kardashian y Niecy Nash. «El vestuario fue lo mejor para todas nosotras», dijo la empresaria convertida en actriz.

-Naomi Watts: Porque le importa. Cuando te importa profundamente, cuando sos apasionada… Nadie se mete en algo diciendo: «¡Ah, voy a ser increíble!”. Te convencés a vos misma de eso.

-Interpretan a abogadas de divorcio. Algunas de ustedes han vivido el divorcio en su vida privada, otras pueden haberlo vivido a través de conocidos o familiares. ¿Qué fue lo más decepcionante de presenciar o experimentar un divorcio? ¿Y qué fue lo más sorprendente al salir de un divorcio, cuando lo experimentaste personalmente?

-Kim Kardashian: Vengo de una familia donde mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años. Así que creo que, de niña, lo vivís de una manera, pero luego te das cuenta de que todo va a estar bien. Y cuando me divorcié, es diferente divorciarse sin hijos, que divorciarse con hijos. A todos nos afecta o, desafortunadamente, a más personas de las que nos gustaría. Pero creo que lo único positivo que podés intentar sacar de una situación que no es esperanzadora ni positiva en ese momento es que aprendés sobre vos mismo, que estarás bien y que descubrís quién te apoya. Y sé que todos conectamos, hemos conectado en las relaciones, y ése es el vínculo que todos teníamos en el set: hablar de nuestras situaciones en la vida, de cómo crecemos, aprendemos y cómo las superamos juntos. Y creo que cuando te divorciás no es que conocés a una persona: descubrís quién es realmente cuando no consigue lo que quiere…

Tres veces divorciada, Kardashian dice: cuando te divorciás no es que conocés a una persona: descubrís quién es cuando no consigue lo que quiere…» AP

-Glenn Close: Tuve… No quiero hablar particularmente de mi divorcio, pero debo decir que nunca me ha gustado hablar de mi profesión como si fuera el diván de un psiquiatra. Fui a Inglaterra para hacer Sunset Boulevard por segunda vez para sanar. Y para descubrir si aún conservaba mi alma creativa. Porque había sido básicamente destruida. Y debo decir que la encontré, y encontré la fuerza, y fue a través del proceso de recrear este increíble personaje. Y creo que eso es lo que me ha sostenido en los altibajos: el privilegio, y creo que es un privilegio, de intentar hacerle justicia a cualquier personaje que se me cruce en el camino. Lo encuentro increíblemente emocionante y, de nuevo, me llena el alma.

-KIm, siguiendo con el tema de los abogados de divorcio, ¿qué tipo de ideas, consejos u observaciones obtuviste al tratar con abogados de divorcio para interpretar este papel? Algo que se te metió en el papel… ¿Qué tipo de persona se necesita para ser abogada de divorcios?

-Kim Kardashian: Consultamos a Laura Wasser, que es una abogada de Derecho familiar increíble, y tomamos de su repertorio de historias, obviamente de forma anónima. Su padre era abogado. Laura fue mi abogada en dos de mis tres divorcios. Su padre era un abogado de divorcios de Derecho familiar increíble que, de hecho, fue el abogado de mi madre en su divorcio con mi padre. Así que ella ha crecido, durante años y años escuchando historias de situaciones locas en el Derecho familiar. No es fácil, pero simplemente consultar con alguien que tiene una gran variedad de historias que podemos extraer… En cada episodio, consultamos un caso y ayudamos a alguien que realmente necesita nuestra ayuda. Así que creo que, solo por experiencia personal, pero más consultando con una de las mejores en lo que hace, fue realmente útil para nuestro programa.

-Todos cometemos errores de jóvenes, excepto que los tuyos siempre estuvieron en el ojo público. ¿Quién te ayudó a desarrollar esa piel, esa confianza para convertirte en la adolescente o la joven que vimos pasar los años hasta convertirse en la mujer que ahora es emprendedora, estudió Derecho y es actriz? ¿Hubo alguien en algún momento de tu adolescencia o después que te dijera: «¿Sabés qué? Pase lo que pase, estarás bien y esto es lo que serás»?

-Kim Kardashian: Gracias por el cumplido. Cada persona que me ha hecho daño en el camino ha contribuido a ayudarme a ser fuerte y segura de mí misma. Y cada persona que ha sido positiva, me ha apoyado y me ha mostrado el camino también me ha ayudado a evolucionar y crecer. Mis hermanas, mi familia, todos a lo largo del camino. Odio decir que no hay arrepentimientos, porque claro que los hay. Pero, ya sabés, de verdad, estoy feliz de haber podido desarrollar diferentes carreras profesionales. Y he tenido a estas mujeres increíbles a las que observar cada día hacer su trabajo impecablemente y ser las mejores en eso. Así que espero mejorar a lo largo de la temporada y que vean mi crecimiento, incluso porque he tenido a las mejores maestras del mundo, y lo presencio a diario.