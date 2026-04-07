Kicillof repartirá $ 250.000 millones para atender los problemas de caja de los municipios

El Gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha este lunes el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (Fefim), una iniciativa acordada con los intendentes para atender los problemas financieros de los municipios e impulsar la obra pública, en un contexto de caída de la recaudación y tensiones con el Gobierno nacional.

Según el decreto 358/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, el fondo se financiará con el 8% de los recursos obtenidos por la emisión de deuda pública, y los 135 municipios tendrán garantizado un piso de 250.000 millones de pesos en caso de que ese porcentaje resulte insuficiente durante los ejercicios 2026 y 2027.

Kicillof obtuvo el año pasado la autorización legislativa para endeudarse por un total de 3.965.967 millones de pesos, conforme consta en el Presupuesto 2026. Si se colocara la totalidad de ese monto, el 8% destinado al fondo implicaría un reparto de recursos a los distritos por 317.200 millones de pesos.

La reglamentación establece que este instrumento “se creó con el fin de regularizar atrasos de tesorería o financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales, ambientales y/o de inversión, tanto los actualmente en desarrollo como los que se prevea iniciar”.

El mecanismo de distribución contempla que el 70% de los recursos se asignarán a los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que pondera la población, la capacidad tributaria y la superficie de cada distrito. El 30% restante se distribuirá mediante tres programas específicos, de los cuales los intendentes deberán seleccionar únicamente uno.

El decreto precisa: “Resulta pertinente crear el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y el Programa Cultura y Territorio, que se llevarán adelante desde el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y el Instituto Cultural, respectivamente. Los municipios deberán adherir exclusivamente a uno de estos programas para asegurar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos”.

La provincia de Buenos Aires fue la segunda con mayor pérdida absoluta en la recaudación de impuestos distribuidos por la Nación. Entre transferencias automáticas y no automáticas, incluyendo recursos coparticipables, la provincia perdió 282.554 millones de pesos en el primer trimestre del año (-6,7% real interanual), superada solo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró una disminución de 395.706 millones (-46,2%).

En este contexto, Kicillof acordó el año pasado con bloques del oficialismo y de la oposición el endeudamiento provincial, condicionado al reparto de fondos a los municipios siguiendo el Coeficiente Único de Distribución, que beneficiaría principalmente a jurisdicciones como La Matanza, Malvinas Argentinas, La Plata, Lomas de Zamora, Merlo y Pilar.

“Es la moneda de cambio que permitió a la Provincia aprobar el presupuesto con endeudamiento; una parte, el 8%, se destina a los municipios”, explicó Ricardo Delgado, presidente de Analytica.

El economista señaló además que “todas las administraciones, incluida la de Vidal, han utilizado este tipo de fondos, algunos más vinculados a infraestructura. Es una práctica habitual, sobre todo en momentos en que no solo escasean fondos discrecionales para la Provincia, sino que también disminuyen la recaudación y la coparticipación”.

Por otro lado, el Gobierno nacional autorizó este lunes el otorgamiento de anticipos financieros por hasta 400.000 millones de pesos a 12 provincias durante el ejercicio fiscal 2026, con el fin de aliviar sus dificultades financieras. Esta lista incluye provincias cuyos gobernadores son aliados, pero no contempla a Buenos Aires.

Los gobernadores enfrentan una situación fiscal complicada debido a la caída sostenida de la recaudación nacional, que acumula ocho meses consecutivos de disminuciones, producto de la reducción de impuestos al sector privado, la baja de la actividad económica y los recortes en las transferencias a las provincias para sostener el superávit fiscal.

“Es un problema estructural que excede a la Provincia; es un tema del programa económico nacional, que implica sostener un superávit primario mientras los recursos fiscales caen y el gasto crece en términos interanuales”, concluyó Delgado, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública durante la gestión de Mauricio Macri.