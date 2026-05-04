Kicillof busca hacer pie en Córdoba, un territorio hostil: el plan con las nuevas canciones y la tensión con Llaryora

Axel Kicillof, en su intención de avanzar hacia una candidatura presidencial, se prepara esta semana para desembarcar en Córdoba, uno de los territorios más hostiles al kirchnerismo. El gobernador bonaerense buscará revertir el contexto adverso con sus llamadas “nuevas canciones”, en una provincia donde Javier Milei arrasó en el balotaje de 2023, aunque en los últimos meses la imagen del Presidente en Córdoba ha sufrido un declive.

Acompañado por el sindicalista Héctor Daer, Kicillof asistirá este viernes al congreso nacional anual de ATSA, el gremio de Sanidad, en La Falda. Debido a las urgencias de la gestión y a la reactivación de la interna con La Cámpora, la agenda definitiva se confirmará entre lunes y martes. Entre las posibles actividades se incluyen la firma de convenios con la Universidad Nacional, la tecnológica y el municipio de Cosquín.

En una provincia con un electorado mayoritariamente antikirchnerista, Kicillof ha realizado acciones previas para preparar el terreno. Participó de manera virtual en un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Carlos Paz, organizado por el exsenador Carlos Caserio, al que también asistió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Posteriormente brindó una entrevista a La Voz del Interior.

“El enojo es más con el peronismo porteño, más allá de que votan mayoritariamente a Macri y a Milei. Nuestro objetivo es reconstruir la relación con la gente de manera directa, sin intermediarios”, destacó un miembro del gabinete en referencia a la conveniencia del encuentro sindical como marco para la visita, “para no quedar atados a ninguna configuración política en particular”.

Desde ambos sectores aseguraron que Kicillof y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mantienen una buena relación “personal e institucional”, aunque no compartirán actividades. Con la mira puesta en su reelección en 2027, Llaryora procura evitar cualquier indicio de confluencia con su par bonaerense, a quien en Córdoba mayoritariamente asocian con Cristina Kirchner, a pesar de la disputa y la relación rota que Kicillof mantiene con la ex presidenta desde hace un tiempo.

“Si Kicillof viniera por motivos de gestión, Martín lo recibiría como a cualquier gobernador o al Presidente. Pero como viene por actividades partidarias, no está previsto que se crucen en ninguna actividad”, explicaron desde el entorno de Llaryora. En Córdoba, Milei alcanzó el 74% de los votos en el balotaje de 2023, la diferencia más amplia del país sobre Sergio Massa. En las legislativas de 2025, Milei se impuso con un 42%; en segundo lugar quedó Juan Schiaretti con 28%, seguido por Natalia de la Sota con 8% y el kirchnerista Pablo Carro con 5%, quien no logró renovar su banca.

Fuentes cercanas tanto a la gobernación de Córdoba como al equipo de Kicillof señalaron una caída de entre 18 y 20 puntos en la imagen de Milei en los últimos meses, aunque el Presidente todavía mantiene un apoyo cercano al 45%. Mientras Llaryora se concentra en el ámbito provincial y evaluará luego sus movimientos a nivel nacional, públicamente expresará mayor sintonía con otras corrientes del peronismo, como el sector que organizó el reciente acto en Parque Norte o el sanjuanino Sergio Uñac, que también planea visitar Córdoba próximamente. Asimismo, Llaryora mantuvo un encuentro con Dante Gebel.

Desde el peronismo cordobés enfatizan: “Nuestra prioridad es consolidar la gestión. Después, coincidimos en el discurso con quienes plantean la importancia del orden fiscal y un programa productivo. Vemos con buenos ojos todo lo que no tenga que ver con el kirchnerismo dentro del peronismo, y con lo que no tenga que ver con el mileísmo fuera de él”.

“Como dice Axel, este es un año de construcción. Estamos en un proceso de organización y en Córdoba, si te presentás como kirchnerista, estás complicado. El MDF se presenta como algo distinto; tenemos que ir con las nuevas canciones”, reconoció un dirigente peronista de amplia trayectoria en la provincia. Kicillof también cultiva el diálogo con Natalia De la Sota, diputada nacional con perfil opositor y vínculo con Sergio Massa, en su intento por consolidar su presencia en el segundo distrito más importante en cantidad de electores del país.