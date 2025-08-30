Kicillof aseguró que Fuerza Patria será competitiva en la elección legislativa en Provincia y cruzó a Milei: «No es el dueño del circo, es un payaso»

En medio del escándalo político al interior del Gobierno que desataron los audios de Diego Spagnuolo hablando de coimas en discapacidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que Javier Milei «fue una estafa electoral», lo calificó de «payaso» y vaticinó que Fuerza Patria será competitiva en las elecciones del 7 de septiembre.

«Configuró una estafa electoral», comenzó la crítica Kicillof al hacer referencia a los supuestos hechos de corrupción que salpican a Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem.

«Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. Estaban escondidos. Surgieron ahora. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe», lanzó Kicillof en una entrevista con Radio con Vos.

Al insistir con sus fuertes críticas al Presidente, el mandatario provincial señaló que «Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso».

De cara a las elecciones legislativas en la Provincia, Kicillof fue optimista sobre las chances del peronismo, que después de un cierre de listas caótico y con una interna descarnada, logró una lista de unidad.

«Hace tres meses parecía que La Libertad Avanza, Milei se iba a fagocitar al PRO y a Juntos por el Cambio entero, con los radicales, con todo, un mega nuevo frente de la derecha, con el macrismo y en provincia iban a estar el macrismo, La Libertad Avanza, contra un peronismo dividido, con expresiones distintas, disputas, discusiones y que nos iban a barrer y que nos ganaban por 15 puntos de ventaja», señaló Kicillof.

Para el mandatario provincial y fundador de Movimiento Derecho al Futuro «hoy la situación es otra». «Lo que está pasando exhibe que nosotros conseguimos una sola boleta, armar Fuerza Patria, y todos los sectores juntos haciéndole fuerza a este plan económico; y del otro lado un Milei que absorbió, arrastró y le puso camperita violeta como de egresados a tipos que más casta imposible», señaló Kicillof.

