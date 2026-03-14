Kendra Wilkinson, ex conejita de Playboy, le respondió a los haters: «No me importa que me digan que envejecí mal»

Kendra Wilkinson saltó a la fama mundial a los 18 años, cuando entró a la mansión de Playboy en el reality televisivo The Girls Next Door, junto a Holly Madison y Bridget Marquardt. En 2005 eran presentadas como las tres novias oficiales de Hugh Hefner.

Hasta los 23 años estuvo en el programa, e incluso se casó en 2009 con las cámaras de testigo en esa célebre residencia. Pero no dio el «sí, quiero» con Hefner, sino con el jugador de fútbol americano Hank Baskett.

Ese mismo año se convirtió en madre por primera vez, de su primogénito Hank Randall IV, luego en 2014 tuvieron a su hija Alijah Mary. En una entrevista con el pódcast Amy & T.J., de Amy Robach y T.J. Holmes, la exconejita definió aquellos años como «la verdadera época dorada de su vida».

Después de su salida de la mansión mantuvo un bajo perfil y se dedicó a su familia. Pero esos tiempos de supuesta felicidad se desmoronaron cuando su matrimonio se vio sacudido por un escándalo mediático de infidelidad.

El sitio Page Six reveló la presunta aventura de Baskett con una modelo transgénero y Kendra presentó el divorcio en abril de 2018. Al año siguiente la ruptura quedó oficialmente sellada ante la ley y desde entonces no volvió a mostrarse en pareja.

«Cuando esos días llegaron a su fin, me derrumbé tanto que casi me mata”, confesó en el pódcast. De a poco fueron limando asperezas y aseguró que ya no hay rencores.

«Aunque estemos divorciados, es el padre de mis hijos, y sé que elegí bien con él”, expresó en un reportaje posterior con el Daily Mail. Después de la separación, Kendra decidió reinventarse y cambiar de rumbo.

En 2020 obtuvo su licencia como agente inmobiliaria y se unió a la firma The Agency de Mauricio Umansky. Todo su proceso quedó documentado en el reality Kendra Sells Hollywood, que se transmitió desde 2021 hasta 2023 en Discovery+.

«Envejeciste mal»: las repudiables críticas que recibió y su tajante respuesta

Desde entonces la ex Playmate se dedica al mundo de bienes raíces. El lanzamiento del nuevo programa generó un resurgimiento de su imagen pública y empezó a recibir una ola de críticas en su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores.

«Solía usar un filtro de luz, pero ahora me estoy abrazando tal y como spy. Vi los comentarios de mucha gente diciéndome que ‘envejecí mal’», reveló en un posteo que compartió después de la conmemoración del Día de la Mujer.

«»No me importa envejecer ‘mal’. ,Estoy bien con envejecer ‘pobremente’ o ‘mal’. Por alguna razón incluso estoy más feliz de lo que he estado últimamente, con un poco de aumento de peso y arrugas, y no voy a a atar mi felicidad de nuevo a la energía negativa», expresó.

«Soy una mujer equilibrada, soltera, positiva y divertida que ama la vida y espero poder manejar este sentimiento para siempre ahora después de trabajar duro para llegar a este lugar», agregó.

«Era muy joven cuando empecé la televisión y viví unos locos y caóticos 20 años, siempre intentando impresionando a otros. Pero ahora se trata de MÍ, me estoy devolviendo amor propio a mí, incluso con menos dinero y mucho menos fama», destacó.

«Ahora soy una agente inmobiliario y madre de dos hermosas personas de 16 y 11 años. Verlos crecer fue mi felicidad sobre todo lo demás. ¡Estoy más que agradecida por quien soy hoy», concluyó.

Tuvo cientos de comentarios positivos y ella le dio «me gusta» a muchos de los mensajes de sus seguidores. «Envejecer es una bendición y no entiendo por qué hay gente tan en contra. No estamos hechos para ser jóvenes para siempre. La gente simplemente tiene que aprender a disfrutar del camino», le dijo uno de los usuarios que obtuvo el «like» de Kendra.

Kendra Wikinson: «No considero un fracaso el aumento de peso y el paso del tiempo»

Un año antes, en enero de 2025, Wilkinson ya había respondido a algunos comentarios sobre su peso después de publicar una selfie en Instagram donde mostraba que había vuelto a su rutina fitness en el gimnasio.

«Un poco de aumento de peso y el paso del tiempo no son para mí un fracaso. Hago lo suficiente cada día para mantenerme erguida, sana, física y mentalmente. y sonriente», escribió en aquel entonces.

«Superar los desafíos nos transforma en personas nuevas y estoy dispuesta a vivir, aprender y crecer a través de todo ello, manteniéndome concentrada y motivada», sentenció.

En diálogo con Fox News Digital aseguró que aunque no reniega de su tiempo en la mansión, lo recuerda con sentimientos encontrados. «De lo que me arrepiento es de no haber comenzado mi carrera en bienes raíces mientras vivía en la mansión Playboy, llena de celebridades y millonarios, perdí una gran oportunidad para establecerme profesionalmente más temprano», confesó.