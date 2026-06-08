Karina Milei sube la presión sobre Santiago Caputo: la caja de la IGJ, los pliegos de jueces y la estrategia 2027

“Así estamos: la Inspección General de Justicia (IGJ) pasó de perseguir a Claudio “Chiqui” Tapia a investigar a quienes trabajamos por la reelección de Milei. Son capaces de cualquier cosa”. A pesar de que en la celebración del 25 de Mayo Javier Milei lanzó una señal clara para calmar la interna entre su hermana Karina y Santiago Caputo, esta semana resurgió con fuerza el conflicto interno en el Gobierno. El motivo fue la intimación de la IGJ a la Fundación Faro para que informe sobre los donantes de los casi 5.000 millones de pesos que acumularon en 2024. A esta sorpresiva investigación en el think tank vinculado a Caputo se sumó el acalorado debate por los pliegos judiciales en el Senado y las diferencias en la estrategia electoral.

Desde el sector de Karina Milei minimizan el requerimiento de la IGJ, cuyo director actual es Alejandro Ramírez, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien reemplazó al caputista Daniel Vítolo. En Las Fuerzas del Cielo, en cambio, no creen en casualidades ni en el argumento formal del pedido.

“Me están buscando”, fue la reflexión que se le escuchó a Caputo en privado. Tras mostrarse con altivez y ser respaldado públicamente por Milei luego del Tedeum, optó por bajar su perfil: cortó la comunicación con periodistas acreditados en Casa Rosada y reduce su participación en la mesa política. Desde su entorno sostienen que “su compromiso incondicional es con Milei y su proyecto” y que “nada lo hará desviarse del objetivo de lograr la reelección”.

“Que digan lo que quieran, ya quedó claro que el vínculo entre Javier y Santiago es indestructible”, es el mensaje dirigido a Karina y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Curiosamente, desde el karinismo, que celebra el silencio de Caputo, aseguran que “el tema de Faro ya fue subsanado”. “Presentaron la documentación y el caso está por cerrarse”, señalaron. Enmarcan el pedido de la IGJ como “un requerimiento formal y habitual previsto por la normativa vigente cuando hay donaciones superiores a 40 salarios mínimos”.

Sin embargo, detrás de esta explicación formal persisten viejas sospechas. Desde la Secretaría General de Presidencia no han ocultado sus dudas sobre el financiamiento de la Fundación Faro y sobre la presencia, en la lista de donantes, de empresarios cuya cercanía contradice el relato libertario de Milei. En términos claros: creen que hay aportes importantes de integrantes de la “repudiada casta”.

Esta hipótesis resulta audaz, especialmente para quienes participaron de la campaña de 2023 y luego abandonaron La Libertad Avanza, recordando las cuantiosas sumas aportadas por empresarios para apoyar al outsider, entre ellos un empresario exitoso en la venta de cigarrillos que luego cayó en desgracia.

Desde la sede de Faro, ubicada en Reconquista y Avenida Rivadavia, responden con firmeza: “La Fundación es perfecta. No pueden ni encontrar nada irregular. Pero como ellos son tontos, piensan que todos lo somos”.

Durante 2024, el período analizado, la Fundación registró donaciones por 4.957.118.605 pesos, según documentos obtenidos por Chequeado. Este lapso coincide con la llegada de Agustín Laje como director ejecutivo y de Francisco Caputo, hermano de Santiago, como coordinador de la ONG.

Algunos interpretaron el requerimiento de la IGJ como una advertencia que trasciende a Caputo. Casualidad o no, se produjo pocos días después de que Laje, quien mantiene una excelente relación con Milei, se involucrara en la interna y vinculase la cuenta @periodistaRufus al entorno de Martín Menem, uno de los padrinos de Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Caputo no dejó pasar la investigación promovida por su propio Gobierno. A través de la red social X, escribió: “Debe ser una total casualidad que Hugo Alconada Mon haya escrito esta nota llena de falsedades y datos incorrectos contra la Fundación Faro basada en un requerimiento de la IGJ”. Este mensaje, además de atacar al periodista de La Nación, implicó una crítica indirecta al ministro Mahiques, impulsor del pliego de Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata.

Esta disputa se inscribe en un conflicto prolongado. Caputo ya había denunciado internamente a Mahiques cuando se enteró de la postulación de Michelli y solicitó que se informara al Presidente sobre el parentesco de la candidata con Alconada Mon. El ministro defendió la elección —que ya había intentado durante la gestión de Macri— y fue respaldado por Karina, quien exigió a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, que enviara los pliegos al Senado sin esperar la definición de su hermano. El resto es historia conocida.

La tensión volvió a escalar el jueves pasado durante la sesión en el Senado, en la que se discutieron los pliegos judiciales. Allegados a Mahiques atribuyeron a Caputo maniobras, incluso llamadas a senadores opositores, para frenar el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema. Desde las fuerzas cielistas respondieron: “Santiago no conspiraría contra su propio Gobierno ni se metería con la familia de nadie, a diferencia de otros”.

En las últimas semanas, lo único sobre lo que Karina y “El Mago del Kremlin” coincidieron fue en