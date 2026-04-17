Karina Milei insiste con el operativo para blindar a Manuel Adorni, reúne a la mesa política y la interna de LLA se traslada a las redes

Un día después de mostrarse junto al jefe de Gabinete en Vaca Muerta, Karina Milei intensifica su estrategia para proteger a Manuel Adorni, quien está acorralado por investigaciones judiciales que lo vinculan con posible enriquecimiento ilícito y dádivas.

La secretaria General de Presidencia postergó su viaje a Israel con Javier Milei para participar en una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada. Este encuentro tiene como objetivo reafirmar el respaldo al ministro coordinador y definir las prioridades del Gobierno, que busca superar la crisis. Mientras tanto, la interna oficialista entre los sectores liderados por Milei y Santiago Caputo se trasladó a las redes sociales, donde Adorni también aumentó su presencia pública.

Sin la participación de Luis Caputo, quien se encuentra de gira en Estados Unidos, los principales referentes políticos del oficialismo se reunirán nuevamente en el despacho de Adorni. En la mesa estarán, además de Karina Milei, los primos Martín y Eduardo «Lule» Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, la jefa del bloque de senadores Patricia Bullrich y Santiago Caputo.

La ex ministra de Seguridad ha expresado que la salida de Adorni es necesaria para evitar que el jefe de Gabinete siga perjudicando al Gobierno. Por su parte, Caputo intenta mantener una relación conciliadora con Karina Milei para que los funcionarios a su cargo, ubicados en puestos sensibles como la SIDE y la ARCA, permanezcan en sus cargos. La eventual salida de Adorni podría acelerar estos cambios.

En las últimas horas, Daniel Parisini, conocido como «El Gordo Dan» y vinculado al streamer que forma parte de la agrupación Las Fuerzas del Cielo con fuerte presencia digital pero sin representación en las listas electorales del año pasado, volvió a atacar en redes al principal aliado de Milei en la Provincia, Sebastián Pareja. Las críticas responden a una denuncia del diputado libertario contra militantes digitales que lo insultaron y expusieron su teléfono en público.

La diputada Lilia Lemoine, cercana a los hermanos Milei, también se enfrentó con Parisini en redes sociales. “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón, me cansé”, escribió Lemoine, quien es la flamante presidenta de la comisión de juicio político, en respuesta a Parisini, quien le recordó que no tiene “jurisdicción” para intervenir en redes: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”, replicó el streamer.

El oficialismo busca retomar la agenda legislativa tras la sanción de la ley de Glaciares. El Gobierno acelera el tratamiento de nombramientos en la Justicia en el Senado, y habilita la implementación de un mini código penal impulsado por el ministro de Justicia, Juan Mahiques, en reemplazo del proyecto original de su antecesor Mariano Cúneo Libarona, entre otros temas.

Recientemente, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Corte Suprema mediante un Per saltum para levantar la suspensión de varios artículos de la reforma laboral dictaminada por un juez de primera instancia.

Asimismo, el Ejecutivo intenta evitar el pago de 2.5 billones de pesos que debería girar a las universidades, cuyo plazo legal vence este viernes en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El Consejo Interuniversitario ya advirtió sobre la organización de una nueva marcha, como adelantó Clarín. Por ello, el oficialismo propone un proyecto de ley alternativo con un menor impacto fiscal.

Esta semana, Karina Milei, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem se reunieron con los gobernadores aliados Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) para comenzar a discutir las condiciones de una nueva confluencia electoral de cara a 2027.

En este contexto delicado, y mientras las encuestas muestran una caída significativa en la imagen del Gobierno, afectada tanto por la crisis económica como por el escándalo judicial, Manuel Adorni, quien había mantenido un silencio prolongado, reapareció en las redes sociales para ironizar sobre dirigentes peronistas que viajan a un encuentro interpartidario en Barcelona.

Además, Adorni respondió en la misma red social a Nicolás Márquez, el biógrafo oficial del Presidente, quien pide activamente su renuncia. Desde el oficialismo se especula que Márquez, cercano a Agustín Laje, ideólogo de la Fundación Faro, actúa con la autorización del Presidente, que prefiere evitar un enfrentamiento abierto entre los Milei y mantiene su apoyo a Adorni.

El jefe de Gabinete deberá presentarse el 29 de abril en Diputados para brindar su primer informe de gestión ante el Congreso. Karina Milei ha insinuado ante ministros que podría acudir junto con su gabinete al Palacio Legislativo como muestra de apoyo, aunque en la Cámara baja desmienten esta posibilidad. Entre los diputados libertarios y aliados que bloquean la interpelación reina el nerviosismo. Adorni apostaría nuevamente a su estilo original, agresivo e irónico.

Luego de semanas de restricciones sin una resolución oficial, la Secretaría de Comunicación, dependiente de Adorni, habilitó nuevamente el ingreso a la Casa Rosada de periodistas que tenían prohibido el acceso. Los acreditados pertenecen a medios que publicaron una serie de notas que, según una investigación del consorcio Open Democracy, formaron parte de un operativo ruso destinado a desestabilizar al Gobierno en 2024.