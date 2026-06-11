Kami Franco viaja a República Dominicana tras su separación de El Moneda

Tras su separación de El Moneda, Kami Franco decidió empacar sus maletas y emprender un viaje fuera de Argentina para despejarse. A través de sus redes sociales, la influencer compartió su entusiasmo al mostrar las primeras imágenes de esta nueva aventura organizada junto a su hija.

En una publicación en Instagram, Kami confirmó que su destino sería República Dominicana, donde planea disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Lo que conmovió a sus seguidores fue la compañía especial con la que viajó: su hija Roma, fruto de su relación con El Moneda. En las fotografías desde el aeropuerto, ambas posan juntas luciendo gorros de lana y prendas cómodas para el vuelo, mientras esperan abordar el avión.

“Valijas listas, mucha ilusión y una compañera de viaje que hace todo más especial”, expresó Kami acompañando el mensaje con un emoji de avión y un corazón blanco. Además, agregó la bandera de República Dominicana, confirmando así su destino: “Nos vamos”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron verla sonriente nuevamente tras la crisis emocional que atravesó luego de la ruptura.

La separación entre Kami Franco y El Moneda sorprendió a sus seguidores. Tras mostrarse devastada en redes sociales, él publicó un video admitiendo que la había engañado. En ese momento, la influencer anunció su decisión de alejarse de sus perfiles públicos para enfocarse en su vida personal y recuperarse del dolor sufrido.

Sin embargo, luego cambió de opinión y manifestó: “Les quiero decir que me siento más tranquila y obviamente no voy a dejar las redes, no le voy a dar el gusto a nadie”. Explicó que decidió mantenerse activa en Instagram porque ese es su trabajo y porque considera fundamental el vínculo con su comunidad. “Yo ya extraño preguntarle qué están haciendo”, confesó visiblemente conmovida.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido y reconoció que aún está en proceso de asimilar la ruptura con quien había considerado el amor de su vida. “Tengo que ser fuerte, chicas, tengo que ser fuerte. Son cosas que pasan”, expresó con sinceridad.