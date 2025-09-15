Justicia por mano propia | Arrastró a supuesto ladrón atado a su camioneta en La Matanza

Un hombre ató a un presunto delincuente a su camioneta y lo arrastró por calles de La Matanza. El hecho, que se hizo viral en un video, ocurrió el domingo y ya es investigado de oficio por la justicia.

El particular suceso tuvo lugar en las calles Parral y Sócrates de la localidad bonaerense. Un hombre, cansado de la inseguridad, atrapó al supuesto ladrón, acusado de haberle robado a una mujer, y lo ató de un tobillo a su camioneta para llevarlo a rastras.

En el video, que rápidamente circuló en redes sociales, se escuchan los comentarios de vecinos que le gritan al sujeto. Por su parte, el presunto delincuente le pedía al conductor del vehículo: «Ey, pará amigo».

El hombre arrastrado sufrió lesiones leves y no quiso radicar la denuncia. Sin embargo, se inició una investigación de oficio, a cargo de la fiscal Mariana Sogio, de la UFI N° 6 de La Matanza, para esclarecer el suceso.