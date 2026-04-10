Justicia libera a “El Rey de La Salada” y dicta falta de mérito

La Justicia federal liberó a Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, y dictó la falta de mérito en la megacausa que investiga presuntas irregularidades en la feria de Lomas de Zamora. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata tomó esta decisión en un proceso que involucra a 19 imputados, entre ellos el hijo de Castillo, Manuel, y los hijos de su histórico socio “Quique” Antequera.

La investigación, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, incluyó más de 60 allanamientos y terminó con la detención de alrededor de 20 personas acusadas de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva. Jorge Castillo fue arrestado en su mansión de Luján, mientras que su hijo Manuel se entregó en la central de la Policía Federal. Durante los procedimientos se incautaron 41 vehículos de alta gama. La fiscalía detectó ingresos en efectivo y en blanco por más de 33 mil millones de pesos en cuentas vinculadas al holding de La Salada, entre 2021 y abril de 2025.

A pesar de estos avances, la Sala III resolvió recientemente revocar las detenciones y ordenar la falta de mérito debido a que, según el fallo, no existe un análisis fundado que demuestre, ni siquiera de forma indiciaria, la comisión de lavado de activos. Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Airas señalaron que las acusaciones son genéricas y vagas, y no alcanzan el grado de convicción requerido en esta etapa del proceso. La falta de mérito implica que la causa continúa abierta, pero sin elementos suficientes para avanzar contra los imputados.

En su indagatoria, Castillo reconoció la dinámica de su negocio, que incluía cobros en efectivo y el traslado del dinero por parte de efectivos de seguridad hasta su residencia en Luján. Sin embargo, los camaristas criticaron la instrucción de la causa, ya que no se realizaron exámenes detallados sobre las maniobras investigadas, limitándose a apuntar operaciones comerciales de modo general.

Tras la firma del fallo, Gastón Marano, uno de los abogados defensores junto a Mario Iglesias, declaró: “Detectamos que Castillo fue llevado a proceso dos veces por los mismos hechos. En esta segunda ocasión, ya hacía más de una década que no se acercaba al predio de La Salada, y la acusación no era más que un refrito de cuestiones ya analizadas y descartadas por la Justicia. Celebramos la decisión de la Cámara, que le devuelve la libertad, su propiedad y la posibilidad de dejar atrás esta injusta persecución”.