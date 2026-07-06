Justicia investiga posible red de trata tras desaparición de estudiante en Córdoba

Tras siete meses de búsqueda, la desaparición de la estudiante cordobesa Delicia Mamani Mamani, de 25 años, tomó un nuevo rumbo: la Justicia federal investiga ahora la posibilidad de una red de trata de personas vinculada a su caso.

Delicia fue vista por última vez el 21 de noviembre de 2025 cuando salió de su casa en Punta de Agua para asistir a clases en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, donde estudiaba magisterio. Caminó aproximadamente tres kilómetros hasta la parada del colectivo, pero nunca llegó a la institución. Llevaba en su mochila solo dos jeans y una notebook; no portaba dinero ni pasaporte, y tampoco dejó señales de despedida.

Horas después de su desaparición, su madre recibió un mensaje enviado desde el teléfono de la joven que decía: “Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes”. Días más tarde, apareció una carta con el mismo texto. Sin embargo, familiares y personas cercanas consideraron que este mensaje no era creíble.

Durante todo este tiempo, la familia rechazó la hipótesis de que Delicia se hubiera ido por voluntad propia. Ahora, la causa pasó al fuero federal, donde se investiga un posible caso de trata de personas. La pesquisa apunta a la posible existencia de una red dedicada a captar y explotar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El principal sospechoso en la causa es Cancio Tencuri Flores, apodado “El viajante” y cuñado de Delicia. Según la denuncia, Tencuri Flores se trasladaba con frecuencia, sin trabajo fijo pero con ingresos sospechosos. Fue él quien informó la primera denuncia por la desaparición de Delicia en Jujuy, haciéndose pasar por su hermano. También envió a la madre videos en los que se veía a Delicia en la terminal de Villazón, Bolivia, acompañados de un mensaje: “María, quédese tranquila que su hija está haciendo compritas”.

La familia señaló que Tencuri Flores ya había llevado a Delicia en contra de su voluntad a Mendoza para trabajar en la cosecha de uva. Además, antes de la desaparición, le reclamó a la madre una deuda, advirtiendo que la cobraría con su hija. La Justicia federal emitió una orden de captura contra él, aunque hasta el momento no ha sido localizado.

Docentes y compañeras de Delicia, quienes desde el inicio de la desaparición rechazaron la hipótesis de una fuga voluntaria, organizaron movilizaciones para exigir su búsqueda. A través de la denuncia formal, solicitaron la activación de los protocolos de búsqueda y destacaron que “las personas no desaparecen, en algún lado están”.

La intervención federal implica la participación de organismos especializados y la aplicación de protocolos específicos para casos de trata, que suelen involucrar la captación de mujeres jóvenes, vulnerables y con escaso entorno de contención.

Mara, docente de Delicia, expresó en un comunicado difundido por La Garganta Poderosa: “No perdemos la esperanza. Sus docentes, compañeras, compañeros y toda la comunidad educativa seguimos creyendo y luchando por encontrarla con vida. La emoción que nos atraviesa hoy es una mezcla de esperanza y profundo enojo”. Además, añadió: “Enojo frente a un Estado que tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar el acceso a la justicia, pero que durante meses permaneció ausente. Sin embargo, seguiremos exigiendo verdad, justicia y la aparición con vida de Delicia Mamani Mamani”.