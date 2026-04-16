Justicia de Mendoza investiga grave caso de maltrato infantil por síndrome del niño sacudido

La Justicia de Mendoza investiga un presunto caso de maltrato infantil tras la internación de un niño de un año y diez meses en grave estado, con lesiones cerebrales compatibles con el “síndrome del niño sacudido”.

El menor llegó al servicio de urgencias del Hospital Notti el pasado viernes. Allí fue estabilizado y quedó internado en terapia intensiva debido a la gravedad de su estado. Según medios locales, las lesiones que presenta coinciden con este síndrome, lo que activó el protocolo correspondiente por parte de las autoridades.

Una abogada del centro médico radicó la denuncia ese mismo día y, esta semana, la Unidad Fiscal de Homicidios tomó intervención en el caso. Como primera medida, se dispuso una restricción de acercamiento para la madre y su pareja, con quienes el niño convivía al momento de la internación. Además, se realizó una encuesta ambiental para evaluar el entorno familiar.

Por precaución, también se le realizaron análisis a su hermano mellizo, quien no presentó lesiones y fue dado de alta. Los médicos y funcionarios judiciales buscan determinar si las lesiones se deben a maltrato —como golpes o sacudidas violentas— o si, por el contrario, tienen origen en alguna enfermedad congénita que podría causar convulsiones y daño cerebral.

Actualmente, el pequeño permanece internado en estado crítico bajo constante seguimiento médico.

En el marco de la investigación, un familiar del niño manifestó que las situaciones de violencia no son recientes. “Esto no comenzó este viernes, empezó hace aproximadamente cuatro o cinco meses”, afirmó en diálogo con Radio Nihuil. Según su testimonio, el niño ya había sufrido una fractura de pierna que recibió atención médica tardía, además de múltiples ingresos previos a la guardia.

Fuentes judiciales confirmaron que el menor estuvo internado en enero, aunque en ese momento no se detectaron indicadores de maltrato infantil. No obstante, el caso ya había sido reportado al Equipo de Titularidad Interdisciplinaria (ETI), aunque las alertas no habrían sido debidamente atendidas. “Se pudo haber evitado porque se sabía que el pequeño estaba en peligro”, agregó el familiar.

El “síndrome del bebé sacudido” es una forma específica de violencia infantil que ocurre cuando un niño pequeño es agitado de manera violenta, causando daño cerebral. Este síndrome forma parte del espectro del “síndrome del niño maltratado”, que incluye diversas agresiones como golpes reiterados y violencia sistemática, circunstancias que se están investigando en el presente caso.