Justicia de Mendoza condena a 13 años a abusador que subió videos a Google

La Justicia de Mendoza condenó a 13 años de prisión a un hombre tras descubrirse que abusó de su sobrina de tres años, filmó los hechos y subió los videos a su cuenta personal de Google Photos. La empresa tecnológica alertó a las autoridades sobre la presencia de material de abuso sexual infantil en esa cuenta, lo que dio inicio a la investigación.

El proceso comenzó el 27 de febrero, cuando Google informó a la Justicia argentina que un usuario había subido ocho archivos con contenido ilegal a la nube. Entre las pruebas recolectadas, se encontraron registros de los abusos, así como una foto del DNI del acusado y datos del teléfono celular utilizado.

El fiscal de Delitos Sexuales, Flavio D’Amore, a cargo del caso, ordenó un allanamiento el 20 de marzo en el barrio Virgen del Luján. En la vivienda encontraron a la niña víctima de los abusos y comprobaron cuál era la habitación donde se habían grabado los ataques. El sospechoso, que trabajaba como operario en una bodega, fue detenido minutos después en su lugar de trabajo.

La investigación determinó que la víctima era hija de la hermana del acusado. Según fuentes cercanas, en los videos el hombre sometía a la menor a “juegos” que incluían tocamientos en sus partes íntimas. En otra grabación, se observó que aprovechaba que la niña dormía para rozarla con sus genitales.

Afrontando las pruebas, el imputado aceptó someterse a un juicio abreviado, reconociendo los abusos y la producción de material de abuso sexual infantil agravado. La jueza Érica Sánchez dictó la condena de 13 años de prisión.

Este caso no es aislado; Google juega un rol clave en la lucha contra el abuso infantil al colaborar con la Justicia argentina mediante informes automáticos que alertan sobre material ilegal almacenado o compartido en sus plataformas. En Mendoza, estas denuncias han impulsado la apertura de decenas de investigaciones.