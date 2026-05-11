Julio De Vido obtiene prisión domiciliaria tras infarto

El exministro de Planificación Julio De Vido dejará la cárcel de Ezeiza para cumplir el resto de su condena bajo prisión domiciliaria. La Cámara de Casación Penal le otorgó este beneficio tras el infarto que sufrió el pasado 1 de abril.

De Vido cumple una condena por fraude al Estado, como partícipe necesario en la Tragedia de Once. Luego de que el Tribunal Oral Federal rechazara inicialmente su pedido de prisión domiciliaria, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci revocaron esa decisión y ordenaron que continúe el proceso en su domicilio particular.

La resolución se basa en el cuadro clínico del exfuncionario, de 76 años, quien sufrió un infarto y requirió la colocación de un stent. Los informes médicos señalan que presenta un alto riesgo cardiovascular y padece enfermedades complejas, como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por una “compra indebida” de gas natural licuado (GNL) durante su gestión como ministro de Planificación en el gobierno de Cristina Kirchner.

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