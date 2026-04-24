Julio Coria, el pibe del Sub 17 que insultó a los jugadores colombianos, pidió disculpas con un video: «Estaba muy enojado…»

Una polémica frase pronunciada por Julio Coria, defensor de la Selección Argentina Sub 17 dirigida por Diego Placente, generó fuerte repercusión tanto dentro del equipo como en los medios de la región. Tras la derrota en la final del Sudamericano frente a Colombia, Coria lanzó un exabrupto: «Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el o…, como hacemos siempre».

Ante la repercusión negativa, el jugador decidió pedir disculpas públicamente a través de un video difundido desde la cuenta oficial del seleccionado. Frente a la cámara, en la sala habitual de conferencias de la AFA, expresó: «Quería pedirle disculpas a los jugadores, a los entrenadores, al pueblo, a la Conmebol y a la hinchada».

Coria explicó que sus palabras surgieron por la bronca: «No fue mi intención decir esas palabras, pero estaba muy enojado por temas de fútbol». Además, reconoció la superioridad del rival en la final, que terminó 4-0 a favor de Colombia. «Nos ganaron bien, son un buen equipo. Quiero pedir disculpas de corazón», concluyó.

Julio Coria fue titular en cinco de los seis partidos que disputó la Selección Argentina en este Sudamericano Sub 17 y fue uno de los tres convocados de Boca Juniors para el certamen, junto a Benjamín Salinas y Emiliano Barrionuevo. El único encuentro en el que Coria no formó parte del once titular fue en la derrota 3-0 frente a Brasil.

Hasta la fecha, Argentina ha conquistado cuatro ediciones del Sudamericano Sub 17: 1985, 2003, 2013 y 2019. En varias otras ocasiones, el equipo obtuvo el subcampeonato, donde Brasil fue el campeón dominante, excepto en 2026, cuando Colombia se consagró vencedor. Los subcampeonatos argentinos se registraron en Ecuador 1988, Perú 1995, Paraguay 1997, Perú 2001, Chile 2009 y Paraguay 2015.