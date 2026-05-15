Julieta Makintach, a un año del escándalo: entre la tristeza y el recuerdo de su «vida anterior» como jueza

Julieta Makintach (49) fue, hasta hace un año, una de las juezas responsables de investigar la muerte de Diego Armando Maradona (60). En ese entonces, se mostraba segura de cada una de sus decisiones. Hoy, alejada de los tribunales y de los libros de Derecho Penal, dedica su tiempo a su familia, sumida en la tristeza y nostálgica de la “vida anterior” que tuvo dentro de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Hace exactamente un año, Makintach presidía el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, acompañada por sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Sin expresión alguna, anunció que asumiría la dirección del debate, mientras Di Tommaso ocuparía la presidencia tras culminar el mandato de Savarino el día anterior. En ese momento, Makintach, quien habitualmente ejercía en el TOC N° 2, intentó continuar el juicio por la muerte de Maradona como si nada hubiera sucedido. Hasta ese momento, se habían declarado 43 testigos en 18 jornadas.

Durante las audiencias se mostraron imágenes del cuerpo sin vida de Maradona, con el abdomen hinchado, y se escucharon audios del entorno del exfutbolista y de los profesionales de salud que lo atendieron en sus últimos días. Sin embargo, no se exhibió ninguna de las famosas frases del “Diez” ni imágenes de sus goles con Boca Juniors, Napoli o la Selección Argentina.

El jueves 15 estaba prevista la declaración del psicólogo Carlos Díaz (34), segundo de los siete imputados en sentarse ante el tribunal, luego de la psiquiatra Agustina Cosachov (41). Pero ese día marcó un punto de inflexión que derivó en un escándalo judicial mundial, a raíz de la grabación de un documental titulado “Justicia Divina”, producido por una empresa vinculada a la entonces jueza Makintach. La producción incluía guion y tráiler con imágenes del juicio.

Tras anunciar la nueva conformación del tribunal, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, solicitó un cuarto intermedio, sorprendido junto al resto de las partes. En los tribunales de San Isidro se generó revuelo al conocerse que un integrante del tribunal estaba grabando un documental. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque (45), cuestionó la imparcialidad de Makintach por sus preguntas incisivas a testigos como Víctor Stinfale y Cosachov, y pidió identificar a dos personas que estaban entre el público: una mujer que se dijo decoradora y un hombre que se presentó como escritor maradoniano, ambos sin vinculación con el juicio. Más tarde se supo que se trataba de María Lía Vidal Alemán, amiga de Makintach, y Juan Manuel D’Emilio, reconocido guionista.

Rivas pidió la recusación de Makintach como directora del debate. Aunque algunos defensores y fiscales apoyaron la medida, la mayoría se opuso. Tras un cuarto intermedio, se decidió por unanimidad rechazar el pedido. En ese contexto, Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia en la Fiscalía N° 1 de San Isidro por averiguación de ilícito. La fiscalía consultó al tribunal si existía autorización para la filmación del documental, pero los jueces negaron haberla otorgado.

La audiencia continuó con la declaración de Carlos Bacchini, alias “Coco”, terapista que acompañó a Maradona en sus últimos días. En la sesión siguiente, Rivas reiteró la recusación de Makintach y las primeras investigaciones confirmaron un vínculo de la jueza con la autorización para la filmación del documental, lo que fue calificado por la fiscalía como un hecho de “gravedad institucional”. Savarino, entonces presidente del tribunal, concedió 10 días para profundizar la investigación. Pese a la defensa de Makintach sobre su imparcialidad, el episodio generó gran conmoción, especialmente entre las hijas de Maradona, presentes en la sala.

Finalmente, el juicio fue declarado nulo y el proceso se reinició desde cero. Meses después, un jury de enjuiciamiento destituyó a Makintach tras 27 años en la Justicia bonaerense.

Actualmente, Makintach permanece recluida en su domicilio, dedicada a sus hijos y alejada del ejercicio del Derecho. Aunque su destitución aún no es definitiva, no puede matricularse en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ni se le ha ofrecido hacerlo. En conversaciones con su entorno, la exjueza suele referirse a su labor judicial como su “vida anterior”, y aunque insiste en que no ha retomado actividades profesionales, continúa pensando en lo sucedido y extrañando su carrera.

En cuanto a las causas en su contra, presentó un recurso ante la Cámara de Casación por la investigación de San Isidro. Respecto al jury, apeló por queja ante la Suprema Corte bonaerense y solicitó continuar percibiendo su sueldo, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta.

Mientras tanto, el segundo juicio por la muerte de Maradona comenzó este año en el TOC N° 7 de San Isidro. En la última audiencia, un desperfecto técnico provocó comentarios irónicos entre los presentes, quienes bromeaban que se trataba del “fantasma de Makintach”.