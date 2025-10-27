Julián Álvarez, puro corazón: su increíble gesto con un hincha del Atlético de Madrid que perdió a su hija

Julián Álvarez tuvo un muy lindo gesto en un entrenamiento del Atlético de Madrid. Su buena actitud fue difundida por la cuenta oficial de X del Colchonero en inglés. «Mirá, acá un hincha me dio esta flor, me dijo que había fallecido su hija y que la dejara en el centro del campo. Así que le vamos a cumplir con su deseo. Estaba muy triste, muy fanático del Aleti», cuenta la Araña en el video.

Esto sucedió durante la práctica del último sábado, que hubo permiso de ingreso a socios del club durante unos minutos.

“Un hincha me dio esta flor, me dijo que había fallecido su hija y que la dejara en el centro del campo, así que le vamos a cumplir con su deseo”.

A ganar en Andalucía

El Atlético de Madrid jugará este lunes, a las 17.00, frente al Betis en Sevilla por LaLiga. El partido tiene especial importancia en la lucha por la clasificación a las copas europeas porque ambos equipos están con 16 puntos en el quinto puesto, que da un lugar a la Europa League.

Julián Álvarez en la práctica del sábado.