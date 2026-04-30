Julián Alvarez preocupa a la Scaloneta a 43 días del Mundial: gol de penal para el Atlético de Madrid y un golpe que lo obligó salir ante Arsenal

Julián Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, tanto en Europa como en la selección argentina. Consolidado como uno de los delanteros más determinantes y codiciados del mundo, su estado genera preocupación a 43 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el partido de ida de la semifinal de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal, tuvo que abandonar el campo de juego por un dolor físico.

Álvarez había igualado el marcador 1-1 en el estadio Metropolitano con un penal ejecutado de manera impecable: un derechazo potente y cruzado, con apenas dos pasos de carrera, que dejó sin reacción al arquero David Raya. Sin embargo, pocos minutos después debió salir lesionado.

A los 28 minutos, al presionar la salida del Arsenal, la pelota quedó dividida y, aunque llegó antes que el delantero rival Eberechi Eze, este último trastabilló y cayó sobre la pierna izquierda del argentino. Álvarez permaneció varios segundos en el suelo con evidentes gestos de dolor. Aunque logró incorporarse y caminar con dificultad, el entrenador Diego Simeone decidió preservarlo y lo reemplazó a 13 minutos del final por Álex Baena. Tras el partido, Simeone declaró: «Julián sufrió un golpe y me pidió salir».

Además, Giuliano Simeone, otro integrante de la selección argentina, recibió un golpe en la cintura de Piero Hincapié que le dificultó moverse con normalidad luego del primer cuarto de hora. Aunque continuó en cancha, fue sustituido en el entretiempo por Robin Le Normand.