Jude Bellingham reveló un cortocircuito en Inglaterra, previo a la semifinal contra Argentina: criticó públicamente a su técnico

Un inesperado cortocircuito surgió en el seleccionado inglés. Jude Bellingham, autor de los dos goles que le dieron a Inglaterra el pase a la semifinal tras vencer a Noruega, criticó públicamente a su entrenador, Thomas Tuchel, en la previa del duelo ante Argentina.

Tras el triunfo por 2-1 en tiempo extra, Tuchel expresó su insatisfacción con el desempeño del equipo y admitió que se habían complicado demasiado el partido. “El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento. Hoy tuvimos suerte”, señaló el técnico alemán. Además agregó: “Tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar y asimilarlo todo. Tenemos tres días”.

El malestar de Bellingham fue evidente cuando respondió a las declaraciones de su entrenador. Con un tono molesto, dijo: “Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”. Y cuestionó directamente a Tuchel: “Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth. No es un equipo fácil contra el que jugar”, manifestó ante las cámaras de ITV, mostrando un profundo descontento hacia el entrenador.

En referencia al estilo de juego, Bellingham agregó: “No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o con mil pases… A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”.

El volante del Real Madrid fue la figura del encuentro, marcando ambos goles que permitieron a Inglaterra retornar a una semifinal de Mundial, tal como sucedió en Rusia 2018, donde el equipo cayó ante Croacia por 2-1.

Finalmente, Bellingham expresó su gratitud hacia sus compañeros: “Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores que estuvieron en cancha y que han hecho un magnífico partido. Me siento orgulloso de lo que hemos logrado”.