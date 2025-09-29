Jubilaciones y pensiones de ANSES: con aumento confirmado, ¿en cuánto quedan los montos de octubre 2025?

Los haberes previsionales y las asignaciones familiares suben en el decimo mes del año y ya se conocen los nuevos valores.

El organismo previsional anunció los nuevos montos que recibirán tanto los jubilados y pensionados desde el mes de octubre. La actualización se basa en la fórmula de movilidad vigente, que toma la variación del índice de precios dos meses antes.

Además, también se mantiene un refuerzo económico para quienes perciban los haberes más bajos. Entonces con esta combinación entre el aumento y el bono, se definen los valores finales que cobrarán millones de personas del país en el mes de octubre.

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en octubre

De acuerdo al decreto vigente, las prestaciones van a subir un 1,9% en octubre de 2025. Junto con este ajuste, ANSES mantendrá el refuerzo mensual de $70.000 para quienes cobran la mínima. De esta manera, los montos van a quedar así:

Jubilación mínima: $326.304,88 más $70.000 de bono, total $396.304,88.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 más $70.000 de bono, total $331.016,96.

Pensiones No Contributivas: $228.381,85 más $70.000 de bono, total $298.381,85.

Jubilación máxima: de $2.154.562,04 pasa a $2.195.498,72.

El bono se paga completo a quienes tienen haberes mínimos y de manera proporcional para ingresos hasta $396.304,88.

Otras asignaciones de ANSES que aumentan en octubre

El incremento también se traslada a la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones familiares. En octubre, la AUH será de $117.229,14 por cada menor, aunque se abonará el 80% ($93.783,31) y el resto se libera con la presentación de la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, la AUH se cobra en su totalidad con un monto de $381.789,19. La Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos llegará a $58.572,85 y la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanzará los $190.714,27.

Este esquema busca sostener los ingresos de los sectores más vulnerables frente a la inflación.