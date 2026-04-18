Juana Viale reveló cómo sigue Mirtha Legrand tras ausentarse a la grabación de su programa

A sus 99 años, Mirtha Legrand sigue activa y comprometida con su rol como conductora, pero este viernes 17 de abril generó preocupación al ausentarse de la grabación de La Noche de Mirtha (El Trece) debido a un cuadro de salud que le impidió cumplir con su agenda.

En este contexto, Juana Viale reveló cómo evoluciona la salud de su abuela, tras confirmarse que la reemplazará esta semana al frente del programa. La propia Mirtha Legrand informó, mediante su cuenta oficial en X (@mirthalegrand), donde suma más de un millón de seguidores, que su ausencia se debió a un fuerte resfriado, y aprovechó para llevar tranquilidad acerca de su estado.

“Como siempre les digo, la leyenda continúa… sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo! Besito, chau chau!”, escribió con su característico humor.

Juana Viale, quien también anunció en redes sociales que conducirá esta semana tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana, fue consultada por la prensa sobre la salud de su abuela. Al respecto, afirmó: “Ella está muy bien, muy bien”. Sin embargo, agregó: “Tiene un poco de tos y un poco de resfrío porque fue al teatro y por eso se enfrió bastante”.

Sobre la recomendación médica que recibió Mirtha de suspender sus actividades, Juana explicó: “Hoy le dijeron que tiene que quedarse haciendo reposo, y así lo hizo. Se quedó y yo hice los dos programas”. Respecto a los rumores sobre la resistencia de su abuela a acatar la indicación, señaló: “Y, sí… bueno. Ella es muy tozuda, quería venir pero al final, no”.

Después de la grabación de La Noche de Mirtha, Viale habló con su abuela por teléfono y se mostró optimista sobre su recuperación: “Hablé con ella recién por teléfono, cuando terminé de grabar y ya estaba. Ya tenía bien la voz, ya estaba mucho mejor”, aseguró en diálogo con LAM (América TV).

Juana también recordó que ponerse al frente de ambos ciclos le trajo a la memoria la etapa de la pandemia de COVID-19, cuando Mirtha no podía conducir por el confinamiento. Además, anticipó que el programa de La Noche de Mirtha de este sábado 18 de abril, a las 21:30 por El Trece, será “un programa súper interesante”, con la participación de Edgardo Alfano, Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi.

Por su parte, Ángel de Brito informó que Mirtha Legrand estaría atravesando un cuadro de bronquitis, por lo que se encuentra bajo tratamiento con antibióticos para combatir el virus.