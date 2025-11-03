Juana Tinelli mostró los mensajes que recibió tras las críticas que le hizo a su papá

La joven de 22 años compartió con sus seguidores las repercusiones que tuvo su descargo.

Juana Tinelli sorprendió a todos con el descargo público que hizo en contra de su papá, Marcelo Tinelli. En sus palabras, la joven de 22 años contó que fue amenazada por la exposición pública y las decisiones de su padre.

Luego de haber escrito un extenso comunicado, la hija de Paula Robles volvió a recurrir a su perfil de Instagram pero esta vez para compartir los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas.

Leé también: Paula Robles publicó una profunda reflexión en medio del conflicto de su hija Juana con Marcelo Tinelli

Por eso, Juanita publicó más de 60 historias en las que dejó ver el aliento que le mandaron sus seguidores a través de los mensajes privados de la mencionada red social.

“Abrazate fuerte a tu mami que ella tiene las cosas más que claras, es una mujer muy madura. Recuperá esa hermosa sonrisa que tenías de niña”, le escribió una usuaria haciendo referencia a Paula Robles con quien la joven tiene una relación de extrema confianza y conexión.

“La importancia de una mamá presente”, le dijo otra internauta. “Que tu silencio se haga voz”, “Te acompaño en el sentimiento”, “Le hiciste un gran favor a tu familia al exponer lo que sucede”, “Te deseo mucha paz, armonía y amor”, “Nunca te calles nada” y “Tenés una valentía enorme”, fueron otras de las frases de aliento que le mandaron a Juanita.

La reacción de Marcelo Tinelli al descargo de su hija Juanita

Después del comunicado de Juanita, el conductor de TV publicó una emotiva foto junto a su hija en la que buscó demostrarle el cariño que le tiene. “Te amo siempre mi pebe, con toda mi alma”, escribió el conductor.

Antes de este mensaje que le dedicó a la joven, Marcelo había subido otra historia en la que dio su versión del drama que atraviesan, y que también fue replicada por Candelaria Tinelli. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, expresó él

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables. Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia”, dijo el conductor.

Y destacó: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

Juana Tinelli mostró los mensajes que recibió tras las críticas que le hizo a su papá

Suscribite a nuestro newsletter de Show

Recibí las últimas noticias sobre Show en tu correo.