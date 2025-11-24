El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti, será sometido a una intervención cardíaca el próximo viernes en una clínica de Buenos Aires.

Según contó el propio exmandatario provincial en sus redes sociales, la operación se realizará en la Fundación Favaloro, donde le sustituirán «la válvula aórtica mediante cateterismo».

«Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires», fue el mensaje que publicó el exgobernador este lunes en su cuenta de X.

El dirigente peronista cordobés, de 76 años, finalizó su mandato provincial en 2023, y luego impulsó la campaña de su sucesor, Martín Llaryora.

Este año resultó electo diputado nacional en las elecciones legislativas de octubre con el armado Provincias Unidas.

Luego de la operación deberá permanecer en observación, y se espera que tras su recuperación pueda estar presente en la ceremonia del Congreso para jurar como diputado nacional.

La intervención es conocida como TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation): Implante Valvular Aórtico Transcatéter. Es un procedimiento mínimamente invasivo para tratar la estenosis aórtica, una condición en la que la válvula aórtica del corazón se estrecha.

«La TAVI es el tratamiento de la estenosis aórtica severa que permite reemplazar la válvula aórtica sin abrir el tórax y sin la necesidad de circulación extracorpórea, como sucede en la cirugía convencional», expresaron desde la fundación.