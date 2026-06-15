Juan García, camionero: “Ser autónomo en este sector es muy complicado; me jubilo tras 48 años de un trabajo que conlleva dedicación y muchas horas”

Después de casi 49 años al volante, Juan García puso fin a una extensa trayectoria en el transporte. El camionero compartió sus emociones al anunciar su jubilación y expresó que lo que más anhela es disfrutar de la tranquilidad que esta nueva etapa le brinda.

Durante una charla con Carlos Moreno, conocido como «El Pulpo» en la radio española COPE, García expresó con emoción: «Hoy me he jubilado». Detrás de esa frase se esconden décadas de esfuerzo, madrugadas y una rutina exigente que marcó gran parte de su vida.

Para García, el transporte y su vida profesional fueron inseparables. Reconoció en el programa *Poniendo las Calles* que esta labor requiere una enorme dedicación y muchas horas de trabajo. Como director de una agencia de transporte, debía ocuparse tanto de la gestión operativa como de las tareas administrativas propias de un trabajador autónomo, una condición que calificó como «muy complicada».

A pesar de las dificultades, la profesión le permitió construir relaciones duraderas con clientes y colegas, vínculos que extrañará, aunque la satisfacción por haber alcanzado esta etapa es mayor que la nostalgia. «Es una satisfacción un poco agridulce, pero es satisfacción sobre todo», afirmó.

La jubilación abre paso a nuevos proyectos y prioridades. Tras tantos años de dedicación, García espera aprovechar su tiempo para compartir más momentos con sus seres queridos. Entre sus principales objetivos están disfrutar de sus nietos y realizar planes que durante mucho tiempo quedaron postergados debido a las exigencias laborales. Su testimonio refleja la experiencia común en el sector del transporte, donde las jornadas extensas y los constantes desplazamientos suelen limitar la vida personal.

Además, su historia incluye un capítulo inesperado. A los 19 años, en 1979, Juan García tuvo una breve experiencia en el mundo del espectáculo como doble de John Travolta. Participó en el popular programa de televisión *Aplauso*, dentro del concurso «Los dobles de los cantantes». Su gran parecido con el actor le permitió compartir escenario con figuras televisivas de la época como José Luis Uribarri, Silvia Tortosa y José Luis Fradejas. Incluso aprendió los movimientos y pasos de baile característicos del protagonista de *Grease*. Durante ese verano recorrió varias ciudades españolas junto a artistas del programa y, con los años, llegó a coincidir con músicos destacados como Miguel Bosé, Antonio Vega y los integrantes de Tequila. Sin embargo, optó por no continuar en el ambiente artístico y centró su futuro en el transporte.

En la despedida, García agradeció el acompañamiento del programa *Poniendo las Calles*, que definió como un espacio con una importante función social para quienes trabajan durante la noche o recorren carreteras. Como reconocimiento a su fidelidad como oyente y para celebrar el cierre de su vida laboral, el conductor Carlos Moreno le prometió entregarle un diploma de «ponedor de calles».