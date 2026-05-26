Joyas, relojes y millones de dólares: el botín que había robado a deportistas de Estados Unidos la misma banda que asaltó a Del Potro

Bastián Jiménez Freraut (28) e Ignacio Zúñiga Cartes (21), dos ciudadanos chilenos integrantes de la banda que a mediados de este mes desvalijó la casa del tenista argentino Juan Martín del Potro en Tandil y que fueron detenidos la semana pasada, cuentan con antecedentes por robos millonarios en Estados Unidos. Según informó Clarín, el grupo tenía como modalidad asaltar viviendas de deportistas de élite para sustraer botines valuados en millones de dólares, entre ellos relojes, joyas y bolsos de diseñador. Entre las víctimas se encuentran jugadores de la NBA, la NFL, e incluso Travis Kelce, prometido de la cantante Taylor Swift. Se estima que el valor total de lo robado supera los dos millones de dólares.

De acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso Clarín, el primer robo ocurrió el 5 de octubre de 2024, alrededor de las 19:30 horas, cuando el grupo irrumpió en la casa del jugador de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, en Missouri, y se llevó diversos objetos de valor y efectivo.

Dos días después, Travis Kelce denunció otro robo en su domicilio, también mientras disputaba un encuentro contra los New Orleans Saints. Aunque las autoridades no precisaron qué se llevaron en cada caso, se confirmó que en ambos atracos fueron sustraídos joyas, relojes, dinero en efectivo y otros artículos de lujo, con un valor estimado cercano a 11 mil dólares.

La banda continuó con sus actos ilícitos. El 21 de octubre, robaron la casa de un jugador de fútbol americano de los Tampa Bay Buccaneers, cuyo nombre no trascendió, también durante un partido. En esta ocasión se llevaron joyas, un reloj Rolex, un maletín Louis Vuitton e incluso un arma de fuego, por un valor aproximado de 167 mil dólares.

El 2 de noviembre fue asaltada la residencia del basquetbolista Bobby Portis, de los Milwaukee Bucks, ubicada en Wisconsin. Nuevamente eligieron el momento en que el deportista participaba en un juego para ingresar a su hogar y sustraer una caja fuerte con relojes, cadenas, objetos personales, joyas y dinero en efectivo, además de una valija y bolsos de diseñador. El valor del botín ascendió a 1.484.000 dólares.

Portis hizo público el hecho a través de sus redes sociales, solicitando ayuda para recuperar sus pertenencias. «Considero a Milwaukee mi hogar. Anoche, mientras estaba en el trabajo, mi casa fue allanada y muchos de mis objetos de valor fueron robados. Si tienes alguna pista o información, por favor envíala. Hay recompensa por información que lleve a la recuperación o arrestos», escribió.

Mientras la investigación avanzaba, la Policía obtuvo una orden de registro para una cuenta de iCloud de uno de los ladrones, donde hallaron fotos de los relojes robados en Kansas tomadas solo dos días después del robo, así como imágenes y búsquedas relacionadas con la segunda víctima. Incluso apareció una fotografía cercana al lugar del robo en la que uno de los implicados posaba con algunos objetos sustraídos.

El 9 de diciembre, la banda volvió a actuar al ingresar a la casa del mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, mientras el equipo jugaba en Arlington, Texas. En esta oportunidad llevaron bolsos de diseñador, anteojos, relojes y joyas por un valor aproximado de 300 mil dólares.

Finalmente, el 19 de diciembre de 2024, la ola de robos culminó con el asalto a la vivienda de la estrella de los Memphis Grizzlies, Jamel «Ja» Morant, mientras disputaba un partido contra los Golden State Warriors. El botín fue millonario e incluyó alrededor de un millón de dólares en joyas, relojes y bolsos de lujo.

La caída de la banda comenzó el 10 de enero de 2025, cuando cuatro de los siete implicados en los robos a deportistas estadounidenses —Alexander Esteban Huaiquil Chavez, Sergio Andrés Cabello, Bastian Alejandro Morales y Jordan Francisco Sánchez— fueron arrestados en Ohio luego de ser detenidos por una infracción de tránsito mientras conducían una camioneta Chevrolet Trailblazer negra de 2021 con placas de Florida. Durante el arresto, las autoridades encontraron identificaciones falsas y herramientas para cometer robos.

Se supo además que los ladrones habrían robado en las casas de otros atletas profesionales, como Luka Doncic, de Los Angeles Lakers; Tyler Seguin, de los Dallas Stars; y Mike Conley Jr., de los Minnesota Timberwolves, aunque no se brindaron detalles adicionales sobre estos casos.

A mediados de mes, Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zúñiga Cartes, quienes tenían una alerta roja de Interpol y no habían sido detenidos, volvieron a robar junto a otros cómplices en la casa de Juan Martín del Potro, llevándose joyas de oro, relojes, una alianza de oro perteneciente a la madre del deportista y recuerdos profesionales, junto con algunas de sus raquetas.

Poco después, ambos chilenos fueron capturados junto a dos cómplices de la misma nacionalidad y un argentino. Curiosamente, al igual que sus compañeros detenidos en Estados Unidos, la banda fue descubierta debido a una infracción vial: una multa de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires relacionada con el Chevrolet Astra bordó que utilizaron para llegar y huir de Tandil.