Joven prendió fuego la casa de su madre tras negarle dinero para droga en Corrientes

Un joven fue detenido tras prender fuego la casa de su madre luego de que ella se negara a darle dinero para comprar droga. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 en un domicilio del barrio San Marcos, en Corrientes.

Según fuentes policiales, la situación comenzó con una fuerte discusión familiar causada por el estado de alteración del agresor, quien exigía de manera violenta una suma de dinero. Ante la negativa de su madre, el joven tomó una botella de alcohol, roció una de las camas del domicilio y la incendió intencionalmente.

Las llamas se propagaron rápidamente por la habitación, generando una densa columna de humo y provocando pánico entre los ocupantes de la vivienda y los vecinos. La rápida intervención de la Comisaría 12° y del Destacamento San Marcos, que utilizaron baldes de arena junto a los vecinos, logró controlar el fuego y evitar su expansión hacia otras áreas de la casa.

Minutos más tarde, llegaron los Bomberos Voluntarios y personal policial para completar las tareas de sofocación, enfriamiento y asegurar el perímetro afectado. Afortunadamente, todas las personas que habitaban la vivienda fueron evacuadas a tiempo y no se registraron heridos ni víctimas.

Las autoridades destacaron la actuación del oficial subayudante Meza, quien coordinó la atención inicial a los moradores antes de la llegada de los equipos de rescate. El agresor fue detenido en las inmediaciones del lugar y puesto a disposición de la justicia, enfrentando cargos por incendio y violencia familiar.