Joven motociclista queda bajo camioneta en choque del centro de Resistencia

3 de diciembre de 2025 Lectores: 39

Una joven de 20 años resultó atrapada bajo una camioneta tras chocar con un auto en la esquina de Belgrano y Julio A. Roca este miércoles. La motociclista, quien llevaba casco y se mantuvo consciente, fue rescatada por bomberos y trasladada al hospital, mientras que el conductor del otro vehículo resultó ileso.

Dinámica del impacto

El accidente ocurrió alrededor de las 9:40 cuando una moto Zanella Due 110 negra conducida por M.C. (20) circulaba por avenida Belgrano y colisionó con un Toyota Corolla Cross blanco manejado por R.S. (41). Tras el choque, la joven perdió el equilibrio y cayó bajo una camioneta Toyota SW4 blanca que estaba estacionada en el lugar.

Operativo de rescate

El personal del Departamento Bomberos Metropolitano trabajó para liberar a la mujer, quien:

• Llevaba casco de protección

• Se mantuvo consciente durante todo el episodio

• Recibió primeras atenciones en el lugar

Posteriormente fue trasladada en ambulancia para una evaluación médica completa.

Normalización del tráfico e investigación

Mientras aguardaban a la División Criminalística, efectivos policiales regularizaron el tránsito en una de las esquinas más transitadas del microcentro chaqueño. Las autoridades continúan analizando:

• La mecánica precisa del siniestro

• Responsabilidades de cada conductor

• Factores de riesgo en el cruce

El incidente destaca nuevamente la vulnerabilidad de los motociclistas en el tránsito urbano y cómo el uso del casco -aunque no evita los accidentes- puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de extrema gravedad.