Joven motociclista queda bajo camioneta en choque del centro de Resistencia

Una joven de 20 años resultó atrapada bajo una camioneta tras chocar con un auto en la esquina de Belgrano y Julio A. Roca este miércoles. La motociclista, quien llevaba casco y se mantuvo consciente, fue rescatada por bomberos y trasladada al hospital, mientras que el conductor del otro vehículo resultó ileso.

Dinámica del impacto

El accidente ocurrió alrededor de las 9:40 cuando una moto Zanella Due 110 negra conducida por M.C. (20) circulaba por avenida Belgrano y colisionó con un Toyota Corolla Cross blanco manejado por R.S. (41). Tras el choque, la joven perdió el equilibrio y cayó bajo una camioneta Toyota SW4 blanca que estaba estacionada en el lugar.

Operativo de rescate

El personal del Departamento Bomberos Metropolitano trabajó para liberar a la mujer, quien:
• Llevaba casco de protección
• Se mantuvo consciente durante todo el episodio
• Recibió primeras atenciones en el lugar
Posteriormente fue trasladada en ambulancia para una evaluación médica completa.

Normalización del tráfico e investigación

Mientras aguardaban a la División Criminalística, efectivos policiales regularizaron el tránsito en una de las esquinas más transitadas del microcentro chaqueño. Las autoridades continúan analizando:
• La mecánica precisa del siniestro
• Responsabilidades de cada conductor
• Factores de riesgo en el cruce

El incidente destaca nuevamente la vulnerabilidad de los motociclistas en el tránsito urbano y cómo el uso del casco -aunque no evita los accidentes- puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de extrema gravedad.

