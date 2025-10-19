Joven de Makallé, Jorge “Tita” Sosa, a prueba en Racing Club de Avellaneda

El futbolista Jorge “Tita” Sosa, del Club Social de Makallé, viajó a Buenos Aires para una prueba de evaluación en el Club Racing. Esta oportunidad, que se extiende de martes a viernes, marca un hito importante en la carrera del joven jugador chaqueño.

Detalles de la Oportunidad Deportiva

Sosa, conocido como “Tita”, participará en la evaluación en una de las instituciones deportivas más importantes de Argentina. El Club Social de Makallé expresó su orgullo y apoyo total al talento local.

La dirigencia de Makallé destacó las cualidades humanas y deportivas del joven. Mencionaron su “esfuerzo, compromiso y humildad” dentro y fuera del campo de juego.

Como gesto de respaldo al desarrollo de talentos, el Club Social de Makallé decidió cubrir los pasajes del futbolista a Buenos Aires. Esta acción reafirma el compromiso de la institución con sus jóvenes.