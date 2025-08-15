Joven de 26 años golpea a su padre de 68 mientras dormía en Sáenz Peña

15 de agosto de 2025 Lectores: 12

Un violento episodio de agresión filial conmocionó al barrio Ex Aeroclub de Sáenz Peña este jueves por la mañana. Un hombre de 26 años fue detenido tras atacar a su padre jubilado de 68 años mientras éste dormía.

Detalles del ataque

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 en una vivienda de calles 37 y 0:

La víctima fue golpeada en cabeza y rostro sin motivo aparente

Gritos alertaron a familiares vecinos

Médico policial diagnosticó lesiones leves

Procedimiento judicial

Las autoridades actuaron rápidamente:

Fiscalía Penal N°3 ordenó detención del agresor

Trasladado a Comisaría Sexta

Será presentado ante la justicia el 18 de agosto

Impacto familiar

Este caso de violencia intrafamiliar extrema pone nuevamente en evidencia la necesidad de mecanismos de protección para adultos mayores. Las autoridades reforzarán los programas de contención familiar en la zona.