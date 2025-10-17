Joven de 25 Años Murió Electrocutada en su Casa de Colonia Aborigen

17 de octubre de 2025 Lectores: 60

Una joven de 25 años falleció este viernes en Quitilipi, Chaco, tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de lavado de ropa en su domicilio. El suceso, ocurrido en el Lote 38 de Colonia Aborigen, subraya el riesgo de las instalaciones eléctricas precarias.

Trágico Suceso Durante Tareas Domésticas

La víctima fue identificada como Daniela A. Acevedo. La tragedia se desencadenó mientras lavaba ropa en su vivienda ubicada en la planta urbana de Colonia Aborigen.

Familiares de la joven indicaron que la descarga se produjo al manipular un «enchufe colgado y en mal estado». Esta circunstancia habría sido la causa del accidente fatal.

Confirmación Médica y Actuación Judicial

Acevedo fue trasladada de urgencia al Hospital de Quitilipi, pero ingresó sin signos vitales, según el parte policial. La médica de guardia, Dra. Ojeda, confirmó el diagnóstico.

La causa del fallecimiento se determinó como «muerte por descarga eléctrica seguida de paro cardiorrespiratorio».

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía N°3 de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Marcelo Soto. El fiscal dispuso la entrega del cuerpo a los familiares de la víctima.

Efectivos de la División Criminalística se movilizaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las pericias correspondientes y documentar las circunstancias del trágico accidente.