Joven de 23 años en terapia intensiva tras golpiza en boliche de Entre Ríos

Una joven de 23 años permanece en terapia intensiva tras ser brutalmente agredida a la salida de un boliche en Entre Ríos. La víctima sufrió un grave traumatismo de cráneo y lucha por su vida.

El incidente ocurrió en la madrugada del sábado, a pocos metros de la plaza principal del municipio de San José, en Colón. Un video que se viralizó muestra el momento de la pelea.

De acuerdo con medios locales, la agresión comenzó dentro del boliche, donde dos mujeres iniciaron una discusión por motivos aún desconocidos. El personal de seguridad intervino y las expulsó para controlar la situación.

Sin embargo, la confrontación continuó en la vía pública, escalando en violencia hasta que ambas comenzaron a golpearse. Testigos intentaron separarlas, pero las mujeres cayeron al suelo y la pelea prosiguió.

Luego de varios minutos, lograron apartar a una de las jóvenes, mientras que la víctima quedó tendida e inmóvil sobre la calle. Fue asistida rápidamente por servicios de emergencia y trasladada al Hospital San Benjamín.

Según informaron medios locales, la joven ha logrado despertar, lo que podría ser clave para esclarecer el episodio. No obstante, permanece internada en estado grave en la Unidad de Terapia Intensiva debido al traumatismo sufrido.

Las autoridades iniciaron una investigación para reconstruir la mecánica del hecho, analizando testimonios y registros disponibles. La causa está a cargo de la Jefatura Departamental Colón, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal correspondiente.

Hasta el momento, la otra mujer involucrada no ha sido identificada y la Justicia continúa con las diligencias para determinar responsabilidades.