Joven de 17 años condenado por atropellar y matar a albañil en Colón

La Justicia condenó a cinco años y seis meses de prisión a un joven de 17 años que atropelló y causó la muerte del albañil Eduardo André Accastello en la ciudad de Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires. El fallo, dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino, lo declaró penalmente responsable por homicidio culposo agravado, tentativa de homicidio simple y encubrimiento, en concurso real. La fiscalía había pedido una pena de 12 años de prisión.

Los jueces Ana Bajlec y Esteban Melilli establecieron que la condena se cumpla inicialmente bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico y supervisión judicial.

El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2025, cuando Accastello, de 45 años, fue atropellado por una motocicleta Yamaha YBR 150 conducida por el entonces adolescente, quien cruzó un semáforo en rojo en la intersección de boulevard 17 y calle 47. El impacto, registrado por cámaras de seguridad, le ocasionó heridas gravísimas.

Eduardo permaneció internado durante seis meses y falleció en noviembre debido a las complicaciones derivadas del accidente. La autopsia determinó que su muerte se produjo por un paro cardíaco vinculado al cuadro crítico sufrido tras el choque.

Tras conocerse la sentencia, la familia de la víctima manifestó su descontento. Alejandra Accastello, hermana del albañil, cuestionó que el joven tenía 16 causas previas y solo fue juzgado por tres. Además, lamentó que la condena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria y no en la cárcel, como esperaba.