Joven asesina a su madre y es detenido tras denuncia de su mejor amigo

La Policía detuvo este jueves a un joven de 24 años acusado de haber asesinado a su madre y de enterrar el cuerpo en el patio de la casa que compartían en Castelar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la calle Arrecifes al 1200, tras una orden de allanamiento de urgencia solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Morón y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 5.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de una comunicación del Juzgado Correccional y Criminal N° 49 de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de una causa por tentativa de homicidio que se tramitaba en una comisaría porteña, el acusado, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, habría confesado el crimen a su mejor amigo.

La persona a la que se le hizo esta revelación se presentó ante las autoridades y aportó dicha información, lo que motivó la intervención de la Justicia bonaerense.

Durante el allanamiento, efectivos policiales junto con personal del Ministerio Público Fiscal y de Crimen Organizado ingresaron a la vivienda señalada y encontraron el cuerpo de una mujer enterrado bajo tierra, envuelto en una bolsa de residuos.

La víctima fue identificada como Graciela Martínez. Tras el hallazgo, la causa fue recaratulada como homicidio calificado.

El sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias del crimen y establecer la fecha exacta de la muerte.