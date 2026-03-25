Jornadas Itinerantes del INYM: el 26 de marzo en Jardín América y el 27 en Puerto Rico

El Instituto Nacional de la Yerba Mate continuará esta semana con sus Jornadas Itinerantes en la zona productora. En esta oportunidad, se desarrollarán el jueves 26 de marzo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Municipalidad de Jardín América y el viernes 27 de marzo en el salón del Aula Vial Municipal, de la Municipalidad de Puerto Rico.

Estas jornadas tienen como objetivo brindar información, evacuar consultas y gestionar trámites de registros.

En ambos casos, las actividades comenzarán a las 7:30 hs y se extenderán hasta las 13:00 hs, con la participación de las áreas de Convenio de Corresponsabilidad Gremial, Registros y Servicio de Extensión Yerbatero.

También estará presente el SENASA para consultas y asesoramiento sobre inscripciones en el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).

Se recuerda a los productores que para realizar trámites deberán presentar su DNI, el punto GPS de su lote con yerba mate y la constancia de CUIT o CUIL.

Programa de actividades

7:30 a 8:00 hs. Acreditación

8:00 a 8:15 hs. Apertura

8:15 a 8:30 hs. Presentación C.C.G.

8:30 a 8:45 hs. Presentación Servicio de Extensión

Yerbatero

8:45 a 9:00 hs. Presentación Área de Registros

Área Técnica.

9:00 a 13:00 hs. Mesas de trabajo para consultas,

asesoramiento y registros.