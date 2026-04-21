Jornada inestable con lluvias y tormentas, acompañadas de mejoras temporarias en toda la provincia.

Martes 21 de abril

Jornada inestable con lluvias y tormentas, acompañadas de mejoras temporarias en toda la provincia. Un sistema de baja presión continuará generando precipitaciones de intensidad moderada, alimentadas por un aporte constante de vientos cálidos y húmedos provenientes de la región amazónica. Esta configuración generará lluvias y tormentas que serán de mayor relevancia en las zonas sur y centro, donde se podrían registrar acumulados de lluvia significativos. Las temperaturas se mantendrán en valores apenas cálidos debido a la persistente cobertura nubosa.

Precipitaciones: se esperan entre 5 y hasta 40 mm. Probabilidad de precipitación: 35/68 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste, norte con velocidades entre 2 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para San Javier, y la mínima sería de 19 °C en San Pedro.

Miércoles 22 de abril

Se prevén lluvias en la zona centro y lloviznas para los sectores sur y norte. El ingreso de un frente frío provocará lluvias matinales en la zona centro, mientras que las demás zonas registrarán lloviznas. Las condiciones del tiempo tenderán a mejorar de forma generalizada hacia la tarde. Se espera la presencia de nieblas y neblinas durante gran parte de la mañana, con un marcado predominio de vientos del sector sur y sureste.

Precipitaciones: se esperan entre 2 a 8 mm en la zona centro. Probabilidad de precipitación: 20/46 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sur y sureste. Velocidades entre 2 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Iguazú, y la mínima sería de 18 °C en San Vicente hacia la noche.

Jueves 20 abril

Se anticipa tiempo inestable, abundante cobertura nubosa aunque con baja probabilidad de lluvias. La influencia de un frente estacionario genera condiciones de cielo mayormente nuboso con baja probabilidad de precipitaciones. Predominarán los vientos leves a moderados del sector sureste.

Precipitaciones: se esperan entre 2 y 5 mm. Probabilidad de precipitación: 15/45 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sureste. Velocidades entre 2 y 11 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Iguazú, y la mínima sería de 18 °C en San Pedro.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.