Jornada de capacitación y acompañamiento técnico junto a productores de Los Helechos y colonias vecinas

El Servicio de Extensión Yerbatero (SEY) del INYM realizó el pasado viernes 17 de abril, en Los Helechos, una jornada de capacitación destinada brindar pauta sobre el registro de las actividades productivas.

La charla y posterior demostración a campo se desarrolló en la chacra de Sergio Szamdiuk, bajo la coordinación del ingeniero agrónomo Marcos Kubiszen del SEY, como parte de las acciones orientadas al acompañamiento técnico a los productores de la cuenca yerbatera.

Durante la jornada se abordaron herramientas vinculadas al registro de tareas productivas, con el objetivo de ordenar la información de cada unidad productiva. Los contenidos incluyeron aspectos prácticos para sistematizar datos y facilitar su utilización en procesos de evaluación. La instancia permitió el intercambio entre productores sobre experiencias y prácticas en sus chacras. Además, se explicaron temas relacionados a la eficiencia del subsolado realizado en verano.

La jornada contó con el acompañamiento de la Secretaria de Agricultura Familiar y Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.