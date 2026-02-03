Jorge Macri cruzó a Kicillof por la inseguridad y los ocupas: «No dejaré que se conurbanice la Ciudad»

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó las políticas que lleva adelante su gestión en torno a la asistencia social y los desalojos, y aprovechó para enviarle un duro mensaje a Axel Kicillof al asegurar que no permitirá que «se conurbanice» la Ciudad.

«No voy a aceptar que la Ciudad se transforme en lo peor del conurbano, no es el estilo de vida en el que nos gusta vivir a los porteños. Tengo que recuperar una Ciudad normal donde se respete la ley, donde no haya ocupas y que si tenés un perrito, levantés el regalito», afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, se refirió al caso de la Policía de la Ciudad que atropelló con su auto a un delincuente en pleno Acceso Sudeste, cuando intentó robarle la moto a un hombre que circulaba por esa autovía.

«Yo veo el video y veo dos delincuentes con armas que se tiran a una autopista, no gente cruzando, en una zona que se sabe estadísticamente que es riesgosa y no se por qué no tienen seguridad permanente, un patrullero siempre ahí, porque hay choreos todo el tiempo», expresó.

La oficial reconoció haber atropellado al ladrón, por lo que se le dio intervención al fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes, quien la notificó de la formulación de cargos por el delito de «lesiones culposas».

«Me pareocupa y me ocupa. La vamos a defender, vamos a estar con ella y su familia», remarcó Macri. Y expresó su preocupación respecto a que de los últimos 14 caídos en servicios de la Policía porteña, 13 de ellos fueron asesinado en Provincia yendo y viniendo e su trabajo.

«No voy a dejar que se conurbanice la ciudad, que haya ocupas, y aceptar que un delincuente que sale con un arma para tratar de matar a alguien sea la víctima», enfatizó.

El jefe de Gobierno también se expresó respecto al proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

«No es un problema de edad, sino del delito. Y tenés que tener un lugar distinto al de mayores, un sistema de cárcel para los menores», señaló.

Macri apuntó también a las demoras del sistema judicial y pidió que se implemente un sistema de reiterancia, para que quien cometa un delito por segunda vez espere la decisión detenido.