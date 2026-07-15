John Ratcliffe, director de la CIA, comparó a la inteligencia artificial con “armas nucleares digitales”

“No sería desacertado referirse a las capacidades de la inteligencia artificial de frontera como algo parecido a armas nucleares digitales”, afirmó John Ratcliffe, director de la CIA, en un discurso pronunciado ante un auditorio en Washington DC. Ratcliffe, un funcionario estadounidense que rara vez habla en público, se refirió a los modelos de inteligencia artificial más avanzados y potentes disponibles actualmente.

Durante su intervención, Ratcliffe anunció cambios internos en la agencia y defendió la necesidad de una adopción más rápida de tecnologías emergentes, destacando especialmente la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, la ciberseguridad y la competencia geopolítica con China. “En conversaciones con varios asesores de seguridad nacional y seguridad económica del presidente, hablamos del impacto de estos modelos de IA de frontera”, explicó al fundamentar su comparación con armas nucleares.

La analogía causó resonancia en una conferencia anual organizada por AWS, la división de computación en la nube de Amazon, destinada al ecosistema gubernamental de Estados Unidos. Esto se produce en medio de la oferta del modelo Claude Mythos Preview, desarrollado por Anthropic, que posee capacidades avanzadas para ciberseguridad y se encuentra disponible a través de Amazon Bedrock. Sin embargo, debido a sus potenciales riesgos para la seguridad, dicho modelo está limitado a organizaciones autorizadas.

Recientemente, se conoció que investigadores de Amazon lograron utilizar un modelo de Anthropic, denominado Fable 5, para obtener información que podría ser aprovechada en ciberataques. A raíz de esta situación, el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso restricciones sobre Claude Mythos 5 y Claude Fable 5, obligando a Anthropic a suspender el acceso para ciudadanos extranjeros. Esta medida fue dictada el 12 de junio, pero fue levantada días después, según informó The New York Times.

Ratcliffe enfatizó que la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías emergentes, ya forman parte crucial de la disputa por el poder global. “La nación que mejor aproveche el poder de la tecnología determinará el futuro global”, afirmó. Su declaración apuntó directamente a los llamados modelos de IA de frontera, que incluyen sistemas avanzados utilizados en productos comerciales como ChatGPT, Claude y Gemini, así como versiones especializadas para gobiernos, empresas o tareas técnicas específicas.

En su discurso, el director de la CIA enmarcó la inteligencia artificial dentro de una transformación más amplia en la guerra y la seguridad nacional. Señaló que los avances en “IA, computación cuántica y biotecnología” van mucho más allá de su impacto económico y están “reescribiendo la realidad del conflicto y la guerra asimétrica”. Ratcliffe destacó el uso de robots y drones impulsados por IA, que en el ámbito militar pueden ser “máquinas de matar de bajo costo y supereficientes”, ejemplificando esta realidad con el conflicto en Ucrania, donde estas tecnologías han desempeñado un papel central.

No obstante, advirtió sobre los riesgos inherentes a estos avances, ya que las mismas tecnologías que automatizan procesos civiles pueden acelerar operaciones militares, tareas de vigilancia, análisis de inteligencia, ciberataques y campañas de manipulación. “Nuestros adversarios en todo el mundo también lo ven y trabajan para robar y manipular los avances de Estados Unidos para sus propios fines”, sostuvo.

La referencia a “armas nucleares digitales” no implica que la IA funcione de manera literal como una bomba nuclear, sino que, según Ratcliffe, su capacidad para alterar equilibrios de poder es comparable al impacto del Proyecto Manhattan y la carrera armamentista de la Guerra Fría. Por ello, insistió en que quien domine estas tecnologías primero podrá obtener una ventaja decisiva en inteligencia, defensa, ciberseguridad y operaciones militares. “Cada decisión algorítmica tiene implicaciones para la ventaja estratégica de Estados Unidos y para la seguridad nacional de todo nuestro pueblo”, concluyó.

Además, Ratcliffe defendió la transformación interna de la CIA para adaptarse a esta nueva realidad tecnológica. Destacó la preocupación en Washington por el desarrollo de modelos de IA de frontera en China, como DeepSeek y Qwen, y por la rapidez con que Beijing busca convertir estos avances en poder económico, militar y de inteligencia. Por ello, señaló que las tecnologías emergentes y China constituyen las principales prioridades de la agencia, aunque la velocidad de evolución tecnológica ha aumentado significativamente en los últimos 18 meses.

El director de la CIA señaló que la adopción generalizada de la IA está transformando la forma de trabajo de la agencia. “Vamos a correr riesgos inteligentes, a experimentar y a corregir el rumbo sobre la marcha”, afirmó, aunque subrayó la importancia de mantener una intervención humana en las decisiones finales. “La buena inteligencia siempre requerirá buen juicio, y sólo las personas pueden y deben decidir cuál es el camino correcto a seguir”, puntualizó.

Esta aclaración es fundamental para diferenciar el uso de la IA como herramienta de análisis, automatización y apoyo operativo, de la delegación completa de decisiones sensibles, que en inteligencia involucran evaluaciones sobre fuentes humanas, operaciones encubiertas, ciberacciones, objetivos militares o amenazas a infraestructuras críticas.

Finalmente, Ratcliffe anticipó que el perfil tradicional del agente de inteligencia cambiará para que más oficiales se sientan igualmente cómodos manejando líneas de código que activos y fuentes humanas. La comparación con “armas nucleares digitales” se erige, así, como una señal política clara sobre cómo la CIA percibe la IA: parte esencial de la competencia geopolítica actual y una tecnología que se debe incorporar rápidamente y manejar con juicios humanos irremplazables.